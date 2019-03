Zuria Vega confiesa el motivo de la ruptura amorosa con Jorge Poza (VIDEO)

La actriz mexicana Zuria Vega estuvo en el programa "Confesiones" y durante la entrevista Aurora Valle le cuestionó sobre el romance que tuvo hace algunos años con Jorge Poza.

Zuria Vega confesó que se enamoró de Jorge Poza durante la telenovela "Alma de hierro".

"Y ahí empiezo con Jorge Poza y ahí me enamoró y me voy a los 18 años de mi casa y ahí viene la segunda decisión que puso los pelos de punta en mi casa".

La actriz mencionó que el actor en ese entonces era 11 años mayor que ella y a pesar de la diferencia de edad y de tener hijos decidió iniciar un noviazgo, pues la famosa confesó que hasta la fecha adorada a los hijos de Jorge Poza.

Quizás te pueda interesar: Yanet García mostró retaguardia en traje de colegiala (Video)

"Mira yo creo que, siempre he pensado que a todos nos toca vivir lo que nos toca vivir, no hay nada que te toque que no tengas que vivir o que no puedas sobrepasar, yo siempre he sido muy enamoradiza, de chavita siempre fue de novios largos aunque no fui de muchos pero si de relaciones largas".