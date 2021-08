Zorrito Youtubero causó polémica en redes sociales al compartir un nuevo video en su canal de YouTube, en el cual le envía un poderoso mensaje a Kimberly Loaiza, a quien le aconseja que termine su relación con JD Pantoja, quien es su esposo y padre de sus dos hijos. Cabe destacar que este clip llega en medio de los rumores de un presunto maltrato.

En primera instancia, dejó en claro que pese a que le guste el contenido de “La lindura mayor” él jamás le deseará mal a ella o a su familia, esto en referencia a las polémicas acusaciones que aseguran que él le deseó la muerte a su hija Kima Sofía.

Posteriormente, habló de aquella vez que La José y La Divaza expusieron el presunto maltrato de Kimberly Loaiza por parte de su esposo, quienes aseguran que él le prohibió salir al antro por usar un diminuto top, además de tener constantes ataques de ira. Ante dicha situación, le pidió a la youtuber que abra los ojos y termine esa relación.

“Kimberly, ¿por qué dejas que te hagan cosas así? Hasta cierto punto lo entiendo, porque tengo entendido que tu familia es una familia muy conservadora, pero chula, estamos en 2021, puedes ser lo que quieras ser. De verdad simplemente es dar un paso adelante y decir ya no más. Recuerda al final la famosa y la que tiene el varo, eres tú”, dijo Zorrito Youtubero.

¿JD Pantoja maltrata a Kimberly Loaiza?

"La lindura mayor" despertó rumores de maltrato físico y psicólogico.

La youtuber negó que el polémico moretón haya sido ocasionado por su pareja, pero algunos de sus fans no le creyeron.

Los rumores del maltrato comenzaron cuando en redes sociales circuló una imagen que muestra a la intérprete de ‘Apaga La Luz’ con el ojo morado. Cabe destacar que esta fotografía corresponde al tiempo en el que ella siempre aparecía usando unos lentes de sol. Más tarde, ella confirmó que el moretón si era real pero que no lo causó su esposo.

“Si me sale un moretón prefiero ocultarlo, porque aunque les cuente la razón la gente siempre culpa a una persona por todos los males que yo pueda tener… No linduras, no es Juan el causante de un raspón, moretón o cualquier lesión que me pueda pasar, no culpen sin saber”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿Quién es Zorrito Youtubero?

Javier Mata Delgado es conocido por ser el principal hater de JUKILOP.

Javier Mata Delgado, mejor conocido en redes sociales como Zorrito Youtubero, es un polémico creador de contenido para Youtube que destaca por ser el mayor detractor de Kimberly Loaiza y JD Pantoja, ya que en más de una ocasión ha criticado sus proyectos y arremetido en su contra. Se dice que él era quien estaba detrás de la cuenta @UglyZorra.

¿Crees que Kimberly Loaiza sufre maltrato por parte de JD Pantoja? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales