Zorrito Youtubero anuncia el fin de su amistad con Kenia Os

El controversial influencer tomó dicha decisión por el bienestar de la carrera musical de "La Kenini".

Javier Mata Delgado, mejor conocido por el pseudónimo Zorrito Youtubero, se convirtió en tema de conversación debido a la polémica que causó un comunicado oficial emitido en su cuenta de Twitter, en el cual anuncia que su amistad con Kenia Os llegó a su fin.

Todo comenzó cuando el controversial influencer acusó a Kimberly Loaiza de haber cometido plagio en su nueva canción con Ovi, la cual se titula ‘Después de las 12’. Sin embargo, él no contaba con que dicho tema había sido producido por Subelo Neo, quienes habían trabajado anteriormente con “La Kenini” en el EP ‘CPME Vol. 1’.

A través de un comunicado en Twitter, el controversial influencer puso punto final a su amistad con Kenia Os.

El controversial influencer fue un gran apoyo para Kenia Os en el 2018, año en el que sufrió ataques virtuales tras su salida del Team JukiLop.

Esta situación fue aprovechada por los fans de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes terminaron por involucrar a Kenia. Debido a que la polémica se salió de control y al darse cuenta que sus acciones ya estaban comenzando a afectar la imagen de su amiga, Javier decidió cortar todo tipo de relación con ella.

“A partir de hoy me alejo totalmente, no hay relación más alguna… No quiero que una persona a la que estimo, quiero y admiro se vea afectada por mi contenido”, se lee en el comunicado compartido en Twitter. Asimismo, Zorrito Youtubero compartió un nuevo video en YouTube donde explica a detalle lo ocurrido y reitera que la amistad entre ellos terminó.

Kenia Os estalla ante escándalo en Twitter

"La Kenini" aseguró estar harta de ser involucrada en polémicas donde ella no tiene nada que ver.

Tal y como te mencionamos al principio, las declaraciones de Javier causaron gran revuelo en Twitter y terminaron involucrando a Kenia, quien por medio de su perfil oficial compartió una serie de mensajes donde arremete contra quienes inventan chismes y la ponen en contra Kimberly Loaiza. Además, dejó en claro que está totalmente enfocada a crecer como artista.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la intérprete de ‘Toketeo’ se ve involucrada en polémicas sin razón, pues meses atrás pidió a sus fans que paren los ataques hacia Súbelo Neo por haber aceptado colaborar con “La Lindura Mayor”, hecho que ellos consideraron como una traición.

¿Quién es Zorrito Youtubero?

Pese a que se ve involucrado constantemente en la polémica, el influencer goza de gran popularidad en las redes sociales.

La Verdad Noticias informó previamente que Zorrito Youtubero es el pseudónimo con el que se le conoce a Javier Mata Delgado en Internet, quien destaca por ser el principal detractor de Kimberly Loaiza. Sin embargo, se sabe que también ha atacado a otros artistas, razón por la que interpusieron una demanda colectiva en su contra, la cual aparentemente no procedió.

Fotografías: Redes Sociales