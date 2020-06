Zoraida Gómez presume TIERNAS imágenes de su embarazo ¡Hermosa!

Zoraida Gómez es una bella actriz mayormente conocida por darle vida al personaje de José Luján en la exitosa telenovela juvenil de Pedro Damián, "Rebelde" y que ahora ha causado ternura al mostrar las primeras imágenes de su pancita de embarazada.

Hay que destacar que hace apenas unos días la bella actriz compartió la noticia de que estaba esperando un hijo y ahora ha sorprendido a sus fans al publicar imágenes de su avanzado embarazo, dejando sin habla a todos sus seguidores.

El anuncio del embarazo de Zoraida Gómez

La actriz recientemente habló con el programa "Hoy" revelando que ha intentado cerca de un año quedar embarazada sin poder lograrlo, razón por la que pensó que no podría ser madre.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba”.

Según Zoraida Gómez ex integrante de la novela RBD: pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede.

Tal parece que después de tanta incertidumbre logra su cometido y logra quedar embarazada, compartiendo todos los detalles de cómo se enteró que estaba embarazada.

Zoraida Gómez ha contado que después de una semana de retraso, dos semanas y se me empiezan a poner los senos muy grandotes y yo dije: Esto no es normal, entonces es que tenía miedo de hacerme la prueba, pero yo creo que la persona más feliz fue mi mamá y más mi mamá que no es abuela todavía.

Cabe destacar que los seguidores, amigos y colegas de trabajo de Zoraida Gómez, quien es ex integrante de la novela RBD, no han perdido la oportunidad de felicitarla por esta nueva etapa y la próxima llegada de su bebé, además, se une a otras actrices de la telenovela que se convierten en madres primerizas, como lo hizo Anahí hace algún tiempo.