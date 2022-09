Zona íntima de Chiquis Rivera se roba el show en pleno concierto, lo captan en video

Chiquis Rivera es una de las cantantes de las que muchos fans se encuentran pendientes gracias a su talento heredado para la música y su belleza que en más de una ocasión ha sido el deseo de muchos y muchs.

Sin embargo en esta ocasión la joven cantante e hija de Jenny Rivera, se encuentra en medio del ojo del huracán por un peculiar incidente con su zona íntima que además fue captado en vídeo

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace unos días Chiquis Rivera causó polémica al tatuarse los labios, sin embargo ahora lo es por este hecho vergonzoso.

El vergonzoso incidente de Chiquis Rivera

��️����️ Captan intimidad de Chiquis Rivera agitándose en pleno concierto y ella misma publica el video �� Únete a nuestro GRUPO de TELEGRAM https://t.co/ngoeu4nm29 pic.twitter.com/L0OOP4WP8C — El Gráfico (@elgmx) August 31, 2022

Durante su última presentación en Los Ángeles, California, la cantante Chiquis Rivera no dudo en salir con uno de sus outfits más entallados, un enterizo de color blanco con un escote en la espalda y transparencias en el pecho que la hicieron lucir espectacular.

Ataviada en este traje la artista interpretó algunos de esus éxitos, sin embargo en un momento terminó pasando el oso de su vida. Pues la intérprete de Abeja Reina, estaba dándolo todo en el escenario cuando de repente un ventilador colocado a nivel del piso causó que el vestuario de la cantante se moviera y diera la ilusión de que su zona íntima era la que estaba a punto de cobrar vida.

El momento fue captado en video , aunque en ese instante Janney Marin Riviera (nombre real de Chiquis) no se dio cuenta de lo ocurrido, sino fue hasta que el vídeo del momento se viralizó en redes sociales cuando la famosa se dio cuenta del bochornoso momento.

Así reaccionó Chiquis Rivera

La artista se lo tomó con humor

Después de que el vídeo se viralizó los fans de la cantante y el internet comenzaron a emitir sus comentarios, la mayoría de ellos en tono de risa más que de burla.

"Lo que pasa es que está haciendo lipsync", "Su parte me está hablando", "A eso lo llamo talento", "Le está aleteando como pescado", "Al parecer sus genitales tienen algo que decir",escribieron algunos internautas.

Al volverse viral no tardó en llegar a manos de la propia Chiquis Rivera, quien no tardo en hacer comentarios al respecto, sin embargo no se apenó, ni se molestó, sino que le pareció demasiado divertido y no dudó en compartirlo en sus redes sociales, causando las risas de sus amigas.

