¡Zoey 101 estará de vuelta! Jamie Lynn Spears lo confirma en redes sociales/Foto: E! Online

El lunes (19 de octubre), la actriz de 29 años, Jamie Lynn Spears que interpretó a Zoey Brooks en la exitosa serie de Nickelodeon, se burló de la reunión en Twitter y escribió: "El legado continúa: la experiencia Follow Me (Zoey 101) ¡Míralo primero! 10/25".

El 22 de octubre, Spears lanzará un nuevo single, "Follow Me (Zoey 101)" con el productor y DJ, Chantel Jeffries. El nuevo sencillo reinventa el tema musical original, coescrito con su hermana mayor Britney Spears en 2004. La nueva versión tendrá letras actualizadas para representar el personaje de Zoey en 2020.

Un evento global de cultura pop en vivo, See it First: The Follow Me (Zoey 101) Experience, tendrá lugar el domingo 25 de octubre con Spears reuniéndose con el elenco original, además de las apariciones de algunas de las estrellas más populares de la actualidad como JoJo Siwa, Dixie D'Amelio, Loren Gray y más.

“Solo quería publicar algo que fuera feliz”, dijo Spears a NYLON . “Esto recuerda a esa época, pero también a la Zoey moderna. ¿Quién sería Zoey hoy? ¿Cómo sonaría ella? Esto golpea directamente en la cabeza, especialmente a donde voy con todo. Y no solo por Zoey, sino también por mí".

La reunión del elenco de Zoey 101

La última vez que el elenco se reunió fue para un boceto de All That este verano, pero actualmente están en conversaciones para un reinicio real del programa.

Jamie Lynn tuvo que renunciar a su personaje de la serie de Nickelodeon después de quedar embarazada a los 16 años. Aunque estuvo retirada del espectáculo por unos años, la joven Spears ha decidido retomar desde hace un tiempo su carrera actoral y musical/Foto: Línea Directa

“ Todo eso fue solo para probar las aguas, y luego fue como, está bien. Tiene que suceder. Esto tiene que suceder, ahí es cuando las conversaciones se pusieron serias ”, dijo.

“Obviamente queremos conocerla ahora como adulta, y creo que debería ser un espectáculo para adultos jóvenes. Queremos hacerle justicia a los fanáticos que tenían 10 y 12 años cuando se emitió por primera vez, al tiempo que atraemos a la nueva generación de fanáticos", expresó la actriz.

"Encontrar ese equilibrio será realmente importante porque queremos conectarnos con el lugar donde se encuentran las personas hoy", declaró.

Jamie Lynn concluyó: "Las conversaciones que estamos teniendo en este momento son creativas. '¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es la mejor manera de conocer a Zoey hoy? No queremos hacerlo simplemente por hacerlo. Queremos que sea bueno". ¿Te gustaría ver de nuevo a Jamie Lynn en el papel de Zoey 101?