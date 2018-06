Zoé estrenó su segundo sencillo ‘Hielo’

Zoé estrenó su segundo sencillo teniendo el nombre de ‘Hielo’, siendo parte de su primer álbum discográfico Aztlán, el vídeo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

De inmediato los fans empezaron a comentar el nuevo videoclip de la agrupación.

La banda sigue siendo igual de buena, no entiendo porque dicen que ya no es lo mismo, las letras de león te llegan las hayas vivido o no el reggaetón está de moda, pero la música buena llego para quedarse, grande canción de Zoé.