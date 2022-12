Zoe Saldaña revela lo difícil que ha sido trabajar en diferentes franquicias

Zoe Saldaña es considerada como una de las mejores actrices de todos los tiempos, pues es bien sabido que gracias a su increíble talento ha logrado formar parte de grandes producciones como “Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra” y “Star Trek”, por mencionar algunas.

Y es que no podemos dejar de mencionar que es una de las artistas favoritas del público en general, pues no es un secreto que tiene otras películas en su haber, como la cinta conocida como “Camino a la fama”, en la cual interpretó a una bailarina de ballet con un carácter rebelde, que no se dejaba de nada ni de nadie.

No obstante, en La Verdad Noticias te compartiremos algo completamente nuevo sobre la actriz Zoe Saldaña con lo que estamos seguros, quedarás impresionado, ya que al parecer recientemente reveló que tras haber trabajado los últimos 10 años en franquicias, su carrera no ha podido crecer.

Las declaraciones de Zoe Saldaña sobre su trabajo en franquicias

La actriz Zoe Saldaña

Durante una entrevista realizada por una importante revista de moda conocida como “Women’s Wear Daily”, la artista confesó haberse sentido completamente ‘estancada’

en los últimos 10 años de su carrera, sin embargo, también se dijo agradecida por todas las oportunidades que le ha brindado interpretar a personajes como Neytiri en “Avatar”.

Por tal motivo, Zoe Saldaña expresó lo que te presentamos a continuación.

"Siento que he estado estancada durante los últimos diez años de mi vida. Me siento atrapada haciendo esas franquicias. Estoy muy agradecida por las oportunidades que me han dado, por colaborar con directores increíbles, por poder conocer a miembros del reparto que considero mis amigos y por interpretar a un personaje que los fans, especialmente los niños, adoran".

"Pero también significa que he estado estancada artísticamente en mi oficio, no siendo capaz de expandirme, crecer o desafiarme a mí misma interpretando diferentes tipos de géneros y papeles".

¿Quién es la actriz que interpreta a Neytiri en Avatar?

Zoe Saldaña en "Avatar"

Como te hemos mencionado a lo largo de esta nota, Zoe Saldaña ha sido la encargada de dar vida al personaje de Neytiri en la saga de películas conocidas como “Avatar”, con la cual se han roto números de audiencia, ya que han sido de las cintas más taquilleras.

Cabe mencionar, que hace unos cuantos meses el nombre de la actriz causó mucho revuelo, luego de que Karla Sofía Gascón revelara que participaría en un filme junto a la estrella de Hollywood.

