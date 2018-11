Zoe Kravitz acusa de "atacada" por famosa cantante

Lily allen cumplió con su promesa y la publicación del libro de sus memorias titulado 'My Thoughts Exactly', ha sacado a la luz un sinfín de anécdotas sobre su vida privada a cada cual más explosiva: desde el breve romance que mantuvo con Liam Gallagher durante un viaje a Japón, a las aventuras de una noche que mantuvo con varias prostitutas durante su gira 'Sheezus' o cómo acabó besándose con Zoë Kravitz durante una noche de fiesta.

Zoe Kravitz cambia la versión del beso que dio Lily Allen

La anécdota acerca del apasionado beso que relato la cantante en un extracto de su libro, es quizá, la única que pueda tener dos versiones. Pues en esta ocasión, el turno lo tomo la actriz, pues es claramente la otra cara de la moneda de esta "memoria" como le llama la cantante y para sorpresa de muchos, sus declaraciones no fueron precisamente las mismas que se relataron, ya que Zoe se ha pronunciado al respecto en el famoso programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

Zoë no dudó un segundo en exponer a Lily cuando le preguntaron cómo le había sentado que la artista revelara sus intimidades en su libro respondiendo muy seria: "¿Quién es Lily Allen?", lo que puso a Eddie Redmayne en un aprieto, ya que él se apresuró a afirmar de forma completamente inocente...

"Es la voz de toda una generación, por cierto. A mí me encanta", afirmo el compañero de Zoe. "No, no te gusta", contesto la actriz algo ruda, para aclarar que sabía perfectamente quien era la intérprete en cuestión, de la cual parece que no tenía una buena opinión de ella. "Si por besar quería decir que me atacó, entonces sí. Me atacó", afirmó Zoë, recalcando una vez más: "Sí, me atacó" ante el estupor del presentador y de Eddie. "Y no, no fue [como lo contó en el libro]. Lo narró como si fuera algo que yo quería en ese momento", aseguro radicalmente la bella actriz.

Las declaraciones de Zoe Kravitz definitivamente no fueron en tono de burla, por lo contrario, se sintieron más como molestia y desapruebo hacia lo expresado por la cantante.