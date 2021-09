Todavía no es relació oficial de alfombra roja. La rumoreada pareja Channing Tatum y Zoë Kravitz llegaron por separado a la MET Gala 2021 el lunes por la noche, a pesar de sus frecuentes lugares de reunión en Nueva York en los últimos meses.

Tatum, de 42 años, subió primero a las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, luciendo más elegante con un esmoquin clásico de Versace. La estrella de "Magic Mike" completó el look limpio con un peinado buzzcut que mostraba sus rasgos cincelados. Esta fue la primera vez que Tatum asistió a una Gala del Met.

Por su parte, Zoë Kravitz, de 32 años, llegó a la noche más grande de fashion poco después de la estrella de "Dear John". Se veía glam con el pelo recogido y un conjunto de cota de malla de Yves Saint Laurent, cuya línea de belleza es la cara.

¿Cuántas veces ha asistido Zoë Kravitz al MET Gala?

Zoë Kravitz y Channing Tatum recorren la alfombra roja de la Met Gala separados.

A diferencia de Tatum, la única hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet ha sido invitada al prestigioso evento muchas veces antes, incluso en 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Tal vez Tatum recibió su invitación este año como el discreto más uno de Kravitz.

La impresionante pareja aún no ha asistido a un evento de Hollywood juntos como pareja desde que desató rumores de citas a principios de este año. Sin embargo, eso no significa que no hayan pasado mucho tiempo juntos en público recientemente.

Channing Tatum y Kravitz paseando en Nueva York

Zoë Kravitz y Channing Tatum recorren la alfombra roja de la Met Gala separados.

Como informó La Verdad Noticias, Zoë Kravitz y Channing Tatum han sido vistos dando paseos en bicicleta muy casuales por toda la Gran Manzana, que generalmente consiste en vestirse con camisetas y jeans.

Más recientemente, la estrella de "21 Jump Street" y la actriz de "Big Little Lies" fueron vistas en una cita para almorzar en Brooklyn, en la que él llevaba una camisa abotonada de color rojo, camiseta sin mangas blanca y jeans negros y ella lo combinó con una camisa roja y pantalones cortos de mezclilla.

Zoë Kravitz y Tatum se conocieron en el set de "Pussy Island", una película de suspenso en la que ella está haciendo su debut como directora y él interpreta el papel principal. Desde que se acercaron, Kravitz ha tratado de ayudar a Channing Tatum a intensificar su juego de moda.

