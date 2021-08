La idea de que Zoë Kravitz saldría con Channing Tatum parecía tan inverosímil en enero que cuando E! afirmó "exclusivamente" aprender que el rumor no era cierto, el mundo inmediatamente se movió. Ocho meses después, está de vuelta, y esta vez hay evidencia fotográfica de su tarde juntos en East Village, Nueva York, para corroborar la teoría.

Que la pareja estaría pasando el rato tiene un poco de sentido. En junio, Kravitz anunció que había elegido a Tatum como la estrella de Pussy Island, su próximo debut como directora. "Chan fue mi primera opción, la que pensé cuando escribí este personaje", dijo Kravitz a Deadline sobre el sorprendente movimiento.

"Solo sabía por Magic Mike y sus shows en vivo, tuve la sensación de que es una verdadera feminista y quería colaborar con alguien que estuviera claramente interesado en explorar este tema", argumentó Zoë Kravitz.

¿Qué dijo Channing Tatum sobre la película de Kravitz?

Zoë Kravitz y Channing Tatum: Lo que sabemos de su presunta relación.

Incluso Channing Tatum no esperaba escuchar tanto: "Esto salió de la nada y el tema me hizo decir, espera, ¿por qué estás pensando en mí para esto?", dijo. "Nadie me da la oportunidad de interpretar un papel como este, todo el mundo me tira por un callejón diferente y espera que haga una determinada cosa", agregó el actor.

En ese momento, habían establecido un vínculo suficiente para que Kravitz lograra que "Chan", que estaba saliendo con la cantante Jessie J hasta el año pasado, dejara de usar Crocs. ("Estaba tratando de ser una buena amiga", dijo en la misma entrevista).

Evidentemente, la pareja se ha acercado aún más desde entonces: El paseo en bicicleta que fueron a dar el miércoles, capturado por Page Six,involucró a una sola bicicleta. Claro, Kravitz necesitaba aferrarse a algo mientras estaba encaramado en las clavijas de la bicicleta BMX, pero no necesariamente en la medida en que abrochaba sus brazos alrededor del pecho de Tatum.

¿Zoe Kravitz y Tatum en una relación por Pussy Island?

Zoë Kravitz y Channing Tatum: Lo que sabemos de su presunta relación.

Lo que se ha confirmado sobre su relación es lo que implica Pussy Island. Está protagonizada por Channing Tatum interpreta a un filántropo y magnate de la tecnología llamado Slater King, y una "joven e inteligente camarera de cócteles de Los Ángeles" llamada Frida (casting TBA) está decidida a salir con él.

Ella se acerca con éxito lo suficiente como para unirse a él y su círculo íntimo en una isla privada para una escapada hedonista. El escenario es aparentemente "épico", pero Frida comienza a considerar cada vez más que algo sobre la isla podría ser "aterrador".

A principios de este verano, Zoë Kravitz explicó que el llamativo título comenzó como "una especie de broma". Se quedó con eso porque, como le dijo a Deadline, "alude a este tiempo y lugar en el que afirmamos no estar más, en términos de política sexual.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.