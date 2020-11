Zoë Kravitz pensó que nunca podría actuar en grandes películas como “The Batman”/Foto: La República EC

Zoë Kravitz, la hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz interpretará a Selina Kyle/Catwoman en The Batman. Como ya te hemos informado en La Verdad Noticias, la película se estrenará en marzo de 2022. Kravitz se une a Robert Pattison, quien interpreta a Batman.

Actrices como Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway han interpretado a Catwoman en películas separadas de Batman.

En octubre de 2019, Variety anunció que Kravitz es la última Catwoman junto al Batman de Pattinson. Kravitz venció a varias otras actrices que estaban listas para el papel, incluidas Zazie Beetz, Eiza González y Alicia Vikander.

Kravitz se sentó con The New York Times en febrero de 2020 para discutir su nuevo papel como Catwoman. Durante la entrevista, Kravitz admitió no ver papeles como Catwoman como una posibilidad.

Aunque Kravitz trabajó en películas como Divergent y X-Men: First Class, la actriz dijo que inicialmente dudaba que consiguiera papeles en largometrajes.

"Realmente pensé que iba a hacer teatro y películas independientes", dijo Kravitz sobre sus ambiciones anteriores. “Eso fue lo que me gustó al crecer. Y también, eso era para lo que pensé que era adecuada. No vi a mucha gente que se pareciera a mí en las grandes películas".

Zoë Kravitz estaba aterrada de aceptar el papel de Catwoman

La carrera de Kravitz dio un salto gigante en 2020. Además de conseguir su papel de Catwoman, Kravitz consiguió un papel principal en High Fidelity de Hulu. La serie estrenó su primera temporada el 14 de febrero de 2020.

Variety entrevistó a Kravitz sobre su papel en High Fidelity en febrero de 2020. La conversación llevó a Kravitz a hablar sobre su próximo largometraje. Kravitz le dijo al medio que no se dio cuenta del peso de ser Catwoman. Kravitz dijo que sintió cuánto significó la decisión del casting para "todos los demás culturalmente".

Zoë ya se encuentra filmando la nueva película de Batman junto a grandes estrellas del cine; este papel podría marcar un antes y un después en su carrera/Foto: Showbiz Cheat Sheet

“Fue un poco aterrador, pero también cada vez que me pongo nerviosa por algo, siento que me empuja a un lugar mejor de todos modos, así que agradezco los nervios”, dijo Kravitz. “Si empiezas a centrarte demasiado en lo que la gente va a pensar que te estás haciendo un favor, es casi como si estuvieras poniendo tu energía en el lugar equivocado”, expresó la actriz.

Ella añadió: “Por supuesto, quiero honrar a los fanáticos y espero que les guste lo que hago con el papel, pero para hacer lo que creo que necesito hacer con Catwoman, tengo que ir internamente y olvidarme del resto del mundo".

Zoë Kravitz recibió elogios de Halle Berry y Anne Hathaway

Aunque Kravitz inicialmente estaba nerviosa por su papel de Catwoman, varias actrices que usaron el traje icónico antes que ella le ofrecieron sus buenos deseos.

Anne Hathaway, quien interpretó a Catwoman en The Dark Knight Rises en 2012, compartió su entusiasmo por Kravitz en Instagram en octubre de 2019.

"Las mayores felicitaciones para @zoeisabellakravitz por conseguir el papel de su vida", escribió Hathaway. "Bueno, una vida de todos modos… Disfruta el viaje, Selina".

Halle Berry, quien interpretó el papel protagónico en Catwoman de 2004, también le deseó lo mejor a Kravitz en su interpretación del personaje. Berry compartió un mensaje conmovedor a Kravitz a través de Twitter y la animó a hacer suyo el papel.

“Un agradecimiento especial a tu nueva #CatWoman, la eternamente elegante y extremadamente ruda @ZoeKravitz”, tuiteó Berry. “¡Sigue brillando Reina y bienvenida a la familia!" ¿Crees que Zoë Kravitz hará un buen papel como Catwoman?

