Zoë Kravitz le pone fin a su matrimonio de casi 2 años con Karl Glusman/Foto: Pop Sugar

Zoë Kravitz y Karl Glusman han renunciado después de un año y medio de matrimonio. Una fuente confirmó la ruptura de alto perfil con la revista People.

El medio también obtuvo documentos judiciales con respecto a la división, que, según los informes, muestra que al menos una de las partes presentó los documentos de divorcio el 23 de diciembre.

Kravitz y Glusman, ambos de 32 años, se casaron el 29 de junio de 2019 en París. Kravitz, la hija del artista de grabación Lenny Kravitz, dijo "Sí, quiero" en la casa de su famoso padre en la ciudad.

Ella y Glusman habían estado saliendo desde finales de 2016 y se comprometieron después de dos años. La pareja compartió publicaciones de celebración en Instagram para conmemorar su primer aniversario de bodas hace 7 meses.

Zoë Kravitz y su esposo parecían una pareja feliz

Kravitz subió una foto en blanco y negro de su gran día que la muestra en brazos de Glusman. "Un año", subtituló la foto.

Glusman escribió una publicación más extensa celebrando su aniversario que desde entonces se eliminó de su cuenta principal de Instagram, junto con cualquier otra publicación antes del 28 de diciembre.

"Un año. No es el año que esperábamos ... Pero siento que si podemos superar esto, podemos enfrentarnos a cualquier cosa", escribió en ese momento. "Te quiero más que a nada".

Zoë y Karl parecían muy felices en las redes sociales, constantemente subían fotos juntos y se expresaban su amor/Foto: Essence

"Eres mi mejor amigo... Me haces reír y derrites mi corazón... Me criticas por mis tonterías y me desafías a crecer... Te amo por eso", continuó Glusman. "Y haré cualquier cosa por ti hasta el día de mi muerte. Ahora salvemos el mundo @zoeisabellakravitz". Los detalles de las causas de la división no se han hecho públicos.

Sin embargo, Zoë Kravitz subió una historia críptica de Instagram sobre su "MOOD" actual, donde compartió un meme de una persona bien vestida que arroja una bolsa de basura a un contenedor de reciclaje.

"El universo", escribió Kravitz encima de la persona que sostiene la basura, seguido de "Personas, lugares y cosas que ya no sirven para mi mayor bien", escribió sobre la gran bolsa de basura el sábado por la noche.

Zoë publicó una imagen con una posible referencia a su divorcio, lo que ha dejado intrigados a sus fans/Foto: Instagram

Además de ocultar publicaciones antiguas, Karl Glusman mostró a sus 157.000 seguidores que sufrió una lesión el día de Año Nuevo.

"1 de enero de 2021: 7 a. M. - PERO ESTOY COMO ...", escribió en una instantánea que muestra que se cortó una pierna.

