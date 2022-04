Zoë Kravitz lanzó una dura crítica sobre Crepúsculo ¿Qué dijo Robert Pattinson?

Como sabes, Robert Pattinson llegó a la fama gracias a que interpretó al guapo vampiro Edward Cullen en la saga de Crepúsculo, pero ¿qué opina sobre este pasado Zoë Kravitz?, ¡no podrás creerlo la dura crítica que le lanzó!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta serie de películas románticas fueron dirigidas por Matt Reeves y basadas en las novelas de Stephenie Meyer.

Anteriormente te contamos que Zoë confesó que bebió leche como un gato; sin embargo, ahora te diremos qué dijo sobre la serie donde el nuevo Batman se hizo famoso.

La hija de Lisa Bonet no se mordió la lengua al hablar sobre la saga de Crepúsculo donde Robert inició en la fama, y dio su opinión certera y directa, esto fue lo que dijo:

“No he visto Crepúsculo en lo absoluto. Lo siento, no es lo mío.”

Ante esto, Pattinson no tuvo de otra que decir:

Esta respuesta causó muchas risas entre los actores, y Zoë explicó:

“No la odio, simplemente no la he visto. No tengo nada que ver con eso. No es verdad, vi la primera película porque mi mejor amigo me hizo ir a verla ¡Lo siento!”