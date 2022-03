Zoë Kravitz confiesa que bebió leche como un gato para su papel en ‘The Batman’

La actriz reveló cómo fue su preparación para la interpretación de su personaje.

La película ‘The Batman’ por fin llegó a los cines y quien sorprendió al público por su actuación fue la actriz Zoë Kravitz, quien interpreta a Catwoman. Sin embargo, la artista reveló recientemente que su preparación para este papel contó con un duro entrenamiento con gatos.

La hija de Lisa Bonet acudió como invitada al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon en donde brindó todos los detalles de cómo fue pasar tiempo con los felinos que aparecieron en la película.

“Es divertido, decían: 'Entrenamiento a la 1:30, y luego ensayo a esta hora, y luego hora de gato'. Yo estaba como: '¿Qué es la hora de los gatos?' Y solo me estaba poniendo en una habitación con un montón de gatos, con los gatos que iban a ser mis gatos”, reveló la actriz que dio vida a Catwoman en The Batman.

Zoë Kravitz tomó leche como gato

La hija del cantante Lenny Kravitz comentó que intentó involucrarse lo más posible en su personaje y que incluso vio videos de gatos para saber cómo era el comportamiento de los felinos. Además de que se dejó las uñas largas y sin esmalte, similares a las garras de estos animales.

Pero eso no fue todo, pues la actriz confesó que también bebió leche de un tazón como si fuera un gato, a fin de experimentar las reacciones y comportamientos de los gatos. “Lo que me interesó mucho fue el hecho de que no puedes leer sus caras (de los gatos) del todo, lo que creo que es una razón por la que se asustan las personas, porque no puedes saber lo que van a hacer”, añadió.

Por otro lado, Kravitz reveló que unas de las escenas más complicadas de grabar con los gatos fueron las de acción. “Fueron lo más difícil de controlar durante el tiroteo. Estábamos haciendo acrobacias locas y todo estaba bien ¿pero luego hacer que un gato se quedara en un lugar?”, detalló.

¿Cuántos años tiene Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz es hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet; hizo su debut como actriz en la película de comedia romántica Sin reservas. Actualmente, tiene 33 años de edad. Si quieres conocer más detalles sobre la cinta en donde la actriz dio vida a Catwoman en La Verdad Noticias te recomendamos: Así se vivió la premiere de ‘The Batman’ en Londres.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!