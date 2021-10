Zendaya será honrada con el premio CFDA al ícono de la moda 2021

Zendaya será reconocida como se merece en el mundo de la moda. La actriz será honrada con el premio Fashion Icon en los CFDA Fashion Awards 2021 que tendrá lugar el próximo noviembre y cuyos detalles te traemos en La Verdad Noticias a continuación.

El Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) anunció el martes que la estrella de Dune está siendo reconocida "por su impacto global en la moda". Después de todo, no es ningún secreto que la joven ha estado entre las mejor vestidas en los últimos años.

Apenas esta semana, Zendaya canalizó su guerrera interna para el London Film Festival con un diseño de Vivienne Westwood, pero ese no ha sido su único gran momento de moda y estilo de este semana gracias al estreno de "Dune".

Zendaya será reconocida como ícono de la moda

A lo largo de los años, la actriz de 25 años ha ayudado a apoyar a diseñadores emergentes y mega casas de moda. Con la ayuda de su estilista, Law Roach, ha elevado la apariencia de la alfombra roja con sus atuendos excepcionales por lo cual será reconocida como ícono de la moda.

Zendaya se une a una lista de destinatarios de Fashion Icon que incluye a Naomi Campbell, Beyoncé, Lady Gaga, Pharrell Williams, Rihanna y Jennifer Lopez. Además, la CFDA también nombrará a Anya Taylor-Joy como la "cara del año", un nuevo premio creado este 2021.

Los CFDA Fashion Awards 2021 se llevarán a cabo el 10 de noviembre en The Pool + The Grill en el emblemático edificio Seagram de la ciudad de Nueva York. Los fans de la ex-chica Disney esperan con ansías el look para el evento tras las impactantes fotos de Zendaya desde la premiere de "Dune".

¿Dónde puedo ver Dune 2021?

Dune se estrenará el 21 de octubre

"Dune" adelanta su fecha de estreno en HBO Max, la nueva película de Zendaya llegará a cines y plataformas de streaming este jueves 21 de octubre. El estreno simultáneo es parte de la estrategia dual de Warner Bros., tras la pandemia de coronavirus.

