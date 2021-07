¿Zendaya rompe el silencio sobre su romance con Tom Holland?

Zendaya reflexionó sobre su vínculo con sus coprotagonistas de Spider-Man en Marvel, incluido Tom Holland, protagonista del nuevo reboot del famoso superhéroe, en una entrevista reciente.

De acuerdo a los reportes de La Verdad Noticias, la actriz le dijo al Daily Pop que está "agradecida" por su tiempo interpretando a MJ en la serie de superhéroes, un papel que ha interpretado durante los últimos cinco años.

Zendaya quien fue captada en set de Spider-Man 3, apareció por primera vez en Spider-Man: Homecoming en 2017, y repitió el papel en Spider-Man: Far From Home (2019) y la próxima película de la saga, Spider-Man: No Way Home.

La experiencia de Zendaya en Spiderman

Marvel lanza reboot de Spiderman con elenco juvenil

La actriz habló sobre su experiencia filmando No Way Home, calificándola de "agridulce" ya que el elenco de la película "no sé si vamos a hacer otra", e incluso los fans dudaban si habría una tercera entrega.

"Simplemente absorbiendo y tomándonos el tiempo para disfrutar el momento, estar juntos y estar tan agradecidos por esa experiencia", dijo. Anteriormente, Zendaya habló sobre su pasado en Disney Channel.

También habló sobre sus amistades con sus compañeros de reparto con Spider-Man después de trabajar juntos durante tantos años. "Cuando hice la primera película, tenía diecinueve años. Es muy especial haber crecido todos juntos".

La estrella de 24 años de edad además le dijo a ET que ella y el elenco de Spider-Man 3, que incluye a Jacob Batalon, Angourie Rice y Laura Harrier, son "tan cercanos" y disfrutaron de trabajar juntos.

¿Zendaya y Tom Holland tienen romance?

Estrellas de Spider-Man son captados besándose

Según los informes, Zendaya y Holland revelaron su romance, confirmando que son más cercanos de lo que admiten. La pareja fue vista besándose en un automóvil mientras se detenían en un semáforo en rojo en Los Ángeles la semana pasada.

Ha habido rumores de que Zendaya y Holland estaban saliendo en privado durante el rodaje de la trilogía de Spider-Man. Hasta ahora, ninguno de los actores ha hablado públicamente sobre su supuesta relación.

