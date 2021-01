Zendaya revela cómo se siente realmente acerca de sus días en Disney Channel

Disney Channel ha sido responsable de lanzar las carreras de numerosas estrellas jóvenes durante la última década. Si bien muchas sus estrellas como Miley Cyrus y Demi Lovato, ahora son conocidas en todo el mundo, la fama que viene con ella tiene un alto precio.

Tener toda tu persona bajo un microscopio a una edad tan temprana no es bueno para la salud mental o física de nadie, por lo que es comprensible si algunas personas tienen una reacción negativa a la etiqueta "estrella de Disney" o "ex niño de Disney".

Sin embargo, ha habido un caso notable de una actriz de Disney Channel que aprovechó su éxito en otros proyectos: Zendaya.

La carrera de Zendaya desde Disney Channel

Zendaya comenzó su carrera en la serie original de Disney Channel, Shake It Up antes de conseguir el papel principal en K.C. Clandestino, pero fue en 2017 cuando su estrella realmente comenzó a ascender con papeles de alto perfil en Spider-Man: Homecoming y The Greatest Showman.

También hizo historia en los Emmy de 2020 por ser la persona más joven en ganar el premio a Mejor Actriz Principal en una Serie de Drama por su papel de Rue en Euphoria de HBO.

Zendaya da vida a Rue en "Euphoria" de HBO

2021 será aún más grande para Zendaya, con papeles prominentes en Malcolm & Marie de Netflix. Con su reciente serie de proyectos de prestigio y éxitos de taquilla, algunos podrían asumir que querría dejar a Disney en el pasado, pero ¿es verdad?.

Comienzos en Disney son 'parte de su herencia'

Para la serie "Actors on Actors" de Variety, Zendaya se sentó (virtualmente) con Carey Mulligan para discutir sus recientes proyectos dignos de atención: Malcolm & Marie y Promising Young Woman.

En un momento, la conversación se centró en el pasado no muy lejano de Zendaya como estrella de Disney Channel, y Mulligan señaló cómo ha logrado tanto y probablemente se ha movido más allá de la etiqueta "Disney".

Pero Zendaya no rehuye sus papeles anteriores. Como le dijo a Mulligan durante su conversación, "La cosa es que soy [una niña de Disney]. Y hasta cierto punto, estoy agradecida por eso. Ahí es donde comencé, y aprendí mucho de esa experiencia".

Puede haber un poco de estigma asociado con los actores jóvenes en los programas de Disney Channel, pero Zendaya ha demostrado que trasciende las etiquetas. La actriz ha sido capaz de navegar maravillosamente por el estrellato.

Si algo está claro de su carrera hasta ahora, es que Zendaya puede hacer cualquier cosa que se proponga. Puedes descubrir todos los detalles de su carrera en ascenso en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Zendaya llega a los 24 años y así la celebran sus fans

¿Qué te parecen los viejos proyectos con Disney Channel de Zendaya?, ¿Prefieres a la actriz ahora que ha dejado el estudio infantil? Dinos en los comentarios.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.