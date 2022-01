Zendaya quiere ser directora de cine, con una película de amor entre mujeres

La actriz habló de sus planes futuros

Zendaya quiere agregar un logro más a su carrera en el cine y ahora confesó que desea convertirse en directora de cine, con una película de amor entre dos mujeres.

La actriz es una de las más queridas y exitosas, pues no solo participó en “Spider-Man: No Way Home”, a lado de su novio, Tom Holland, quienes son los protagonistas de la historia.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Zendaya y Tom Holland revelan su romance a todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria ha participado en exitosas producciones como “Euphoria”, “The OA” y “Black-ish”.

Zendaya entrevista

La actriz confesó que desea ser directora de cine

La actriz Zendaya dió a conocer en una entrevista que le gustaría debutar como directora de cine, retratando el romance de dos mujeres negras en una película.

Fue durante una reciente entrevista que Zendaya tuvo con Colman Domingo coprotagonista de Euphoria, que la actriz habló de sus planes a futuro.

En sus próximos planes, la actriz de 25 años de origen estadounidense, dijo que le gustaría ser directora de cine.

A pesar de que esto implicaría todo un reto para ella, no sería del todo descabellado que lo realizara.

Zendaya trayectoria

La actriz dijo que le gustaría dirigir una película de amor

La actriz Zendaya cuenta con mucha experiencia en el mundo del cine, ya que su trayectoria inició desde que ella tenía 13 años de edad, con la serie de Disney Channel, “Shake It Up”.

Desde entonces, su fama no hizo más que crecer, llegando a los grandes elencos en los que ha participado actualmente.

En la entrevista explicó que le gustaría hacer “una simple historia de amor sobre dos chicas negras”, pero le gustaría que sea una historia feliz.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que Zendaya se manifiesta a favor de la comunidad LGBT, pues en ocasiones anteriores ha declarado su apoyo hacia este grupo de personas.

Sin embargo, Zendaya dió a conocer que aún no tiene una fecha o plan concreto para su proyecto, pero la idea le emociona mucho.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.