Zendaya presume delineado al estilo Euphoria en los Premios Oscar 2022

Durante la 94.ª edición de los Premios Oscar 202, Zendaya usó un maquillaje muy divertido, además de definido que nos recordó a 'Euphoria', así que inspírate en este look para probarlo en esta temporada.

Si quieres darle un refresh a tu makeup del día a día esta idea es perfecta para ti, sobre todo porque fusiona delineadores de colores, trazos arriesgados, además de muchas otras tendencias de la temporada.

Durante la importante ceremonia en el mundo del cine, la protagonista de 'Spider-Man: No Way Home' modeló sombras plateadas desde el lagrimal hasta el párpado móvil. Sus ojos los definió con eyeliner negro que alargaba su mirada y le sumaba profundidad.

Zendaya ama los colores metálicos

Zendaya presume delineado al estilo Euphoria en los Premios Oscar 2022

Su propuesta nos sugiere probar los colores metálicos, neón o vibrantes en el maquillaje de los ojos, una de las tendencias favoritas de la primavera, a la que también se sumarán los glitters en el lagrimal, arriba de los pómulos o debajo de la cejas, así que atrévete a usarlos.

Andrew Garfield y Zendaya protagonizaron la mejor selfie de la alfombra roja en los Premios Oscar 2022, pues el reencuentro de estas dos personalidades fuera de la pantalla resultó emocionante para los fans.

La ceremonia de los Oscar siempre logra reunir a grandes personalidades de Hollywood y estos dos actores no podían faltar, pues ambos han tenido grandes éxitos en sus carreras, especialmente durante el último año.

Andrew y Zendaya en los Oscars 2022

Andrew Garfield le gritó a Zendaya para que se tomaran una selfie en los #Oscars ��



pic.twitter.com/e8JjqWsLuf — SensaCine México (@SensaCineMx) March 27, 2022

Andrew y Zendaya se robaron la noche al protagonizar la mejor selfie de la alfombra roja luego de compartir pantalla en Spider-Man: No Way Home. Una de las personas más emocionadas por los premios de este año fue Andrew, quién por mucho tiempo insistió en que no estaría en la pellícula.

En la transmisión del evento se pudo observar como Andrew se emociona al ver a Zendaya en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022 por lo que de inmediato le empieza a hacer gestos y señas para que se acercara a él y pudieran tomarse una fotografía,

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.