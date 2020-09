Zendaya llega a los 24 años y así la celebran sus fans

Zendaya es una de las actrices más populares de la actualidad, pues esta famosa ha protagonizado grandes películas como Spiderman: Homecoming, y Far From Home, además de actuar junto al guapísimo Zac Efon en la película The Greatest Showman.

La cantante ha llegado a los 24 años de edad este primero de septiembre, donde sus millones de fans alrededor del mundo la felicitaron y le desearon lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

Varios hashtags sobre esta famosa se hicieron virales, como Happy Birthday Zendaya, el cual se posicionó rápidamente entre los más comentados en twitter, de hecho el actor Thimothee Chalamet la felicitó a través de sus redes sociales.

La actriz de The greatest Showman también recibió felicitación por parte de Viola Davis, quien es gran amiga suya, con un “Happy Birthday Princess”, acompañado de una foto de ambas.

Zendaya y sus próximos proyecto

La actriz sigue avanzando en su carrera artística, pues después de protagonizar una serie en Disney Channel brincó al mundo del cine hollywoodense, y de ahí no ha parado, por lo que este 2020 estará protagonizando la cinta Dune, la cual tiene como fecha de estreno el 18 de Noviembre, y la cual precisamente protagoniza con Timothee Chalamet.

Además estará lanzando otro filme llamado Malcolm y Marie, el cual protagonizará junto a John David Washington, aunque aún no hay una fecha exacta de su estreno, ya que la producción paró debido a la pandemia por Covid-19, pero esta ya fue retomada.

Sin duda Zanedaya es una de las actrices juveniles hollywoodenses más importantes que hay en la actualidad, y con 24 años, ha tenido la oportunidad de participar con artistas de la talla de Robert Downey Jr y Hugh Jackman. ¿Te gusta el trabajo de Zendaya?.

Fotografia: Jordan Strauss