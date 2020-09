Zendaya dará vida a la cantante Ronnie Spector en nueva película biográfica

Zendaya asumirá el papel de Ronnie Spector en una próxima película sobre la vida de la icónica cantante, según Deadline.

La compañía de entretenimiento independiente, A24 se ha asociado con New Agency para la película producida por Marc Platt, que ha cerrado acuerdos por los derechos de vida de Ronnie Spector y por sus memorias, "Be My Baby", escritas con Vince Waldron.

Ronnie Spector eligió personalmente a Zendaya para interpretarla, según informó Deadline. A24 también produce Euphoria, serie que actualmente protagoniza la actriz de 24 años.

Ronnie Spector, fue vocalista principal del girl group, the Ronettes

La ex- chica Disney, se convirtió recientemente en la actriz más joven en ganar un Emmy como actriz principal en una serie dramática por su papel de Rue en el popular programa de HBO, Euphoria.

¿Quién es Ronnie Spector?

Veronica Yvette Bennett, conocida en la industria de la música como Ronnie Spector encabezó el grupo de chicas The Ronettes con su hermana mayor, Estelle Bennett y su prima, Nedra Talley.

El grupo lanzó éxitos a lo largo de la década de 1960, incluidos "Be My Baby", "Baby, I Love You" y "The Best Part of Breakin 'Up". En su carrera en solitario, Ronnie Spector lanzó cinco álbumes, el más reciente fue English Heart en 2016.

En 2007, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de las Ronettes, y estuvo casada con el productor discográfico Phil Spector.

Te puede interesar: Zendaya llega a los 24 años y así la celebran sus fans

¿Qué te parece el nuevo proyecto de Zendaya?, ¿Crees que sea la actriz indicada para dar vida a Ronnie Spector? Dinos que piensas en los comentarios.