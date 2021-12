Zendaya comparte foto de Tom Holland en su infancia usando traje de Spider-Man

El amor entre Tom Holland y Zendaya trasciende cada día más las pantallas, ahora que ambos son protagonistas de la película del año, Spider-Man: No Way Home, y que gozan de fama y buena reputación como actores.

Al parecer, el papel del arácnido es un sueño hecho realidad para el actor británico, luego de que Zendaya compartió una fotografía de su novio en la dulce infancia usando un disfraz de Spider-Man.

Anteriormente Tom Holland presumió a Zendaya con una impactante foto en la premier de “Dune”, y ahora fue ella quien le devolvió el lindo gesto, que ya ha sido apropiado por los fanáticos del Hombre Araña.

Zendaya comparte foto de Tom Holland en la infancia

Instagram.

Mientras No Way Home rompía la taquilla de todo el mundo, Zendaya, de 25 años, posteó la imagen en su cuenta de Instagram junto con el texto:

“Mi Spider-Man, estoy tan orgullosa de ti. Algunas cosas nunca cambian, y qué buena cosa”.

La actriz también aprovechó para compartir con sus seguidores una fotografía de ella misma en la infancia, sentada sobre una silla y con las piernas cruzadas, dando muestra de que su característico porte la ha acompañado desde siempre.

Tom Holland y Zendaya

Tom y Zendaya se hicieron pareja en algún punto de 2021.

La publicación de Zendaya se produce después de que se supo que la productora de Spider-Man, Amy Pascal, advirtió a ella y a Tom que no formaran una pareja.

Amy le dijo a The New York Times la semana pasada: 'Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les dimos una conferencia.

“No vayan hacia allí, simplemente no lo hagan. Intenta no hacerlo.”

Sin embargo, Zendaya y Tom Holland revelaron su romance a todo el mundo en julio, y desde entonces se les ha visto en fiestas, alfombras rojas y por las calles haciendo cosas de parejas.

