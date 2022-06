Zendaya comparte dulce foto con Tom Holland para celebrar su cumpleaños.

Zendaya compartió una dulce foto en blanco y negro de ella y su novio Tom Holland en Instagram el miércoles en honor a su cumpleaños número 26. "El más feliz de los cumpleaños para el que me hace más feliz <3", subtituló la instantánea de ella y su coprotagonista de "Spider-man: No Way Home".

Esta es la primera imagen que Zendaya, de 25 años, publica de ella y Holland en su perfil de Instagram. Los fanáticos y amigos de la pareja inmediatamente se entusiasmaron en la sección de comentarios sobre lo "lindos" que se veían juntos en la foto.

Zendaya y Tom Holland generaron rumores de citas durante años después de sus respectivos papeles protagónicos como Peter Parker y MJ en "Spider-Man: Homecoming" de 2017. Sin embargo, La Verdad Noticias fue el primero en confirmar oficialmente el romance en julio de 2021 con la publicación de fotos humeantes del dúo besándose dentro de un automóvil.

Desde entonces, la pareja, apodada "Tomdaya", ha sido más abierta acerca de compartir su amor mutuo con el público. En abril de 2021, Zendaya habló sobre cómo ha sido tener a Holland como sistema de apoyo mientras navega por el mundo de la actuación.

“Creo que es genial tener ese apoyo y amor a tu alrededor, porque lo necesitas”, dijo Zendaya a Entertainment Tonight sobre que Holland la ayudara a separarse de su exitoso programa de HBO, “Euphoria”. “Este no es un trabajo fácil, así que es bueno tener eso para liberarte de él de vez en cuando”.

El actor Tom Holland reiteró un sentimiento similar a Associated Press en diciembre, diciendo: “La mejor manera es simplemente el compañerismo, ya sabes, como dos amigos que se unen, experimentan este mundo, pasan por los mismos problemas en los mismos momentos, tienen un hombro para llorar en, ha sido algo enorme para nosotros dos”.

También le deseó a Zendaya un feliz cumpleaños en su Instagram, subtitulando una dulce selfie de la pareja en el set de una de sus películas de “Spiderman”, “Mi MJ, que tengas el más feliz de los cumpleaños. Llámame cuando estés despierta xxx”.

