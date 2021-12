Zendaya acude a la premiere de Spider-man: No Vay Home elegante vestido arácnido

Zendaya acude a la premiere de spider-man: no way Home elegante vestido arácnido

Cómo te hemos informado previamente en La Verdad Noticias el pasado 13 de diciembre del 2021 se llevó a cabo la premiere de spider-man no way home en Estados Unidos, evento en dónde acudieron todas las estrellas protagonistas de esta cinta de Marvel Studios, incluyendo a Zendaya.

Y fue la ganadora del Emmy quién se robó toda la atención de las cámaras, pues mientras todos estaban al pendiente de saber si llegaba Andrew Garfield y Tobey Mcguire, ella decidió caminar por la red carpet con un vestido de encanto.

Los asistentes quedaron atónitos al ver a esta miembro del elenco pasearse por la alfombra roja, con un vestido transparente que dejaba muy poco a la imaginación.

El vestido arácnido de Zendaya

Este fue el vestido de Zendaya

La ex chica Disney, qué cuenta con millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, utilizó un vestido con transparencias, y que solamente cubría lo más importante del cuerpo con unos adornos de estilo telaraña.

Además con las trenzas de su cabello sueltas, pareciera que había tejido su propia telaraña, mientras que yo un antifaz típico de héroe de película.

Sin duda sabe cómo robarse el protagonismo, siendo junto a la tía de Peter Parker, el personaje femenino más importante de esta cinta.

Llaman a no realizar spoilers

Crean la camáña contra los spoilers

El elenco de Spider-man no way Home hizo un llamado a los fanáticos que vean la cinta al no hacer spoilers, y esperar un tiempo considerable para poder debatir al respecto.

Será este miércoles 15 cuando las taquillas se abran al público, y puedan ver la película de marvel, protagonizada por Zendaya y Tom Holland

