Zayn Malik y el significado de sus tatuajes

Zayn Malik, famoso cantante británico que saltó a la fama por formar parte del grupo de chicos One Direction, tiene más de 60 tatuajes (y contando), que están repartidos en todo su cuerpo. Mandalas en sus manos, los ojos de su novia Gigi Hadid en su pecho, alas, calaveras y flores en su cuello, son algunos de los tattoos que casi siempre hemos visto en sus fotos y videos, pero estos diseños tienen grandes significados.

Algunos dicen que el primer tatuaje que se hizo Zayn fue aproximadamente en 2011 cuando aún era miembro de 1D y tenía 18 años; se piensa que en aquel momento se tatuó un ying y un yang en una de sus muñecas. Aunque hay quienes aseguran que este no fue el primer tattoo que se hizo el británico.

Zayn tiene el nombre de su primogénita, tatuado en el cuerpo/Foto: Twitter

Recientemente Malik se tatuó en secreto el nombre de su hija Khai, bebé que comparte con la modelo Gigi Hadid y que nació en septiembre de 2020. Este diseño fue descubierto por los más grandes fans del artista, quienes notaron el tattoo cerca de su muñeca que está escrito en tinta roja.

El supuesto primer tatuaje de Zayn

El cantante tiene el nombre de uno de sus abuelos/Foto: Nación Rex

El primer tatuaje de Zayn Malik supuestamente fue un ying y un yang, pero hay quienes aseguran que en realidad la primera vez que se tatuó Malik fue el nombre de su abuelo materno en idioma árabe; posiblemente el famoso tuvo una gran relación con su abuelo y por eso decidió llevarlo cerca de él de alguna forma. El diseño se lo hizo en la parte superior de su pecho en el lado derecho.

Los tattoo de Malik en honor a los cómics

Algunos personajes de cómics están en la pierna izquierda del artista/Foto: Nación Rex

Solo los más fieles admiradores de Zayn de 28 años saben que el cantante es un gran fanático de los cómics y superhéroes. Así que por esta razón algunos de sus tatuajes más destacados del joven son Deadpool, Hulk, Batman y hasta el Joker.

Zayn Malik cubrió su tatuaje de Perrie Edwards

Malik ya no tiene el tattoo en honor a su ex novia con quien alguna vez se iba a casar/Foto: Pinterest y Nación Rex

Zayn y Perrie Edwards terminaron en 2015 después de cuatro años de noviazgo y de estar comprometidos. Y para 2016, el intérprete de “Vibez” cubrió su tatuaje que le había dedicado a la integrante de Little Mix.

El ex 1D tenía en el brazo izquierdo un dibujo con la cara de Perrie, pero decidió cubrir la imagen con el diseño de un UFO (ovni). Esto generó un gran shock entre los fans, pero posiblemente Malik no quería tener un recuerdo de su ex relación, especialmente porque él ya estaba saliendo con alguien más.

Otro tatuaje en árabe

Zayn Malik siempre ha demostrado el orgullo que siente por sus raíces árabes, a pesar de que desde 2018 dejó de considerarse creyente de la religión musulmana/Foto: Daily Mail

Zain Javadd Malik no sólo lleva el nombre de su abuelo en árabe, sino que también lleva otras palabras y frases, una de ellas es “Se fiel a ti mismo”, una oración localizada en el hombro izquierdo, que posiblemente sea en honor a su padre, quien pertenece al Islam.

El ex One Direction se grabó el nombre de su primer álbum

El primer disco de Zayn como solista ha sido muy importante en su carrera artística/Foto: Pinterest

Tras abandonar One Direction en 2015, Zayn Malik debutó como solista en 2016 con su primer álbum “Mind of Mine”, y al tener un gran significado para él este nombre, también se lo plasmó en la piel. Exactamente se tatuó el nombre del disco en el brazo izquierdo.

