Zayn Malik y Gigi Hadid esperan su primer hijo juntos ¡Qué emoción!

De acuerdo con el diario TMZ, una fuente cercana a Zayn Malik y Gigi Hadid ha dado la primicia de que la modelo está embarazada y tendría aproximadamente 20 semanas de embarazo, es decir, desde finales del 2019 habían concebido a su primer hijo.

Y es que la pareja entre el ex One Direction y la modelo están pasando la cuarentena por el coronavirus juntos, eso no es ninguna sorpresa, por lo que viviendo juntos, y estando en los mejores años de su vida, un bebé es lo único que les faltaba.

La información aún no ha sido confirmada por los protagonistas de esta historia, sin embargo el medio estadounidense es reconocido por tener primicias de esta magnitud, por lo que hay una gran posibilidad de que la información sea verídica.

Gigi Hadid será madre a los 25 años

Hace solamente un par de días veíamos que la modelo compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su cumpleaños número 25, en donde festejó junto a algunos integrantes de su familia, y obvio con Zayn Malik, quien estuvo con ella en todo momento.

De hecho, aunque no se había notado, o más bien no le habíamos prestado atención, en las recientes fotografías y videos de la famosa se aprecia ligeramente abultado su vientre, lo que significaría que su pancita de embarazo está comenzando a crecer.

Los comentarios por parte de los fanáticos no han tardado en aparecer, y las fan del ex one direction han estallado de emoción en redes sociales, después de que se diera a conocer la noticia del embarazo de Gigi Hadid, pues algunas aseguran que esto impediría aún más un reencuentro de One Direction.

De hecho, en las últimas horas de este 28 de Abril tanto la modelo con Zayn Malik se han convertido en tendencia en twitter, y los memes también han comenzado a aparecer, sobre todo de las fans quienes no pueden con el fuerte shock emocional.