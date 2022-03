Zayn Malik supuestamente siempre fue odiado por Yolanda, madre de Gigi Hadid

Al parecer, la ex suegra del cantante fue quien provocó la separación/Foto: Espanol News

Zayn Malik y Gigi Hadid eran una de las parejas favoritas del espectáculo, especialmente después de que se convirtieron en papás de una adorable bebé llamada Khai. Aunque la pareja se veía muy unida, en octubre de 2021 anunciaron su separación; y desde entonces se rumoró que el motivo de la ruptura fue porque presuntamente el cantante agredió físicamente a Yolanda Hadid, la madre de Gigi.

Sin embargo, recientemente el sitio Bravo and Cocktails informó que la ex asistente de la estrella de reality show, confesó que en realidad fue Yolanda Hadid quien presuntamente inventó que Zayn la agredió para hacer que lo deportaran de Estados Unidos y para que Gigi se separara definitivamente del ex One Direction.

De acuerdo con la ex asistente de Yolanda, la mujer de 58 años de edad siempre “odio” a Malik, y quería que el cantante de 29 años de edad se regresara a Reino Unido. Cabe destacar que los representantes de Zayn siempre negaron las acusaciones de agresión.

Yolanda Hadid no logró alejar a Zayn Malik de su familia

Zayn y Yolanda al parecer no tenían una buena relación/Foto: Celebrity

De acuerdo con la fuente, Yolanda es “una mentirosa… Ella quería que lo enviaran a Inglaterra para terminar con él. Como si no pudiera venir a los Estados Unidos”. Asimismo, el portal declaró que hay una captura de pantalla de supuestos mensajes de la ex asistente de Yolanda.

En ellos, la persona escribió: “Así que Yolanda siempre odió a Zayn y ella es el drama. Su plan era atraparlo por violencia doméstica para que lo enviaran de regreso a Inglaterra, lejos de G. Pero no funcionó”.

Y es que a pesar de que Zayn Malik y Gigi Hadid sí se separaron por la polémica con su ex suegra, el cantante no se pudo distanciar por completo de la familia, por su hija. “Se separaron, pero Zayn es el ser humano más agradable. Fui su asistente durante 4 años y finalmente tuve que renunciar… Lamentablemente, todo lo que lees negativamente sobre ella en línea es cierto”, afirmó la ex asistente.

¿Quién es Yolanda Hadid?

Ellos son los hijos de Yolanda/Foto: Tu

Yolanda van den Herik, conocida como Yolanda Hadid (por su ex matrimonio con Mohamed Hadid), es una modelo, diseñadora de interiores y personaje televisivo neerlandesa-estadounidense.

Es conocida por protagonizar The Real Housewives of Beverly Hills. Es madre de Gigi, Bella y Anwar Hadid. Hasta ahora, Zayn Malik sigue negando que haya cometido algún tipo de agresión contra su ex suegra.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!