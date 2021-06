¿Zayn Malik se avergüenza de la música que lanzó con One Direction?

Zayn Malik, conocido por sus fanáticos de todo el mundo por One Direction y su carrera como solista, por lo que ha estado en el centro de atención durante una década, como te hemos compartido en La Verdad Noticias.

El joven cantante y compositor saltó a la fama por primera vez en 2011, cuando unió fuerzas con otros concursantes en el programa de competencia de canto The X Factor, formando el grupo conocido en todo el mundo como One Direction.

La banda de chicos se convirtió rápidamente en una sensación mundial, con muchos fanáticos nombrando a Zayn Malik como su favorito del grupo. En 2015, dejó One Direction en medio de una ráfaga de rumores y especulaciones.

En los días que siguieron a su éxodo altamente publicitado, el artista de 28 años de edad habló sobre por qué no le gustaba la música que hacía con la popular banda de chicos.

Zayn salta a la fama con One Direction

One Direction debutó en 2010

En poco tiempo, One Direction se convirtió en uno de los actos musicales más vendidos de todos los tiempos, lanzando canciones como "One Thing", "What Makes You Beautiful", "Best Song Ever" y "Night Changes".

Si bien el cantante principal, Harry Styles era aparentemente el "líder" del grupo, todos los miembros de la banda, incluido Zayn Malik, eran populares entre su propia facción de fanáticos.

En marzo de 2015, luego de meses de especulaciones, Malik anunció que dejaría One Direction para concentrarse en sus propias actividades. Firmó un contrato de grabación en solitario y se puso manos a la obra, escribiendo y lanzando canciones.

Desde que dejó One Direction, Malik se ha mantenido muy activo en la industria de la música y ha ganado múltiples premios y honores, incluido el Billboard Music Award como Artista Nuevo del Año en 2017.

Zayn Malik no le gusta música con 1D

Zayn dice que "no escucharía música de 1D"

Si bien es probable que múltiples razones contribuyeron a la salida de Zayn Malik de One Direction, las diferencias creativas ciertamente entraron en juego, como Malik reveló en una entrevista de 2015.

Malik admitió a TheFader.com que la música que lanzó 1D “no era música que yo escucharía. ¿Escucharías One Direction, sentarte en una fiesta con tu chica? Yo no lo haría".

Malik continuó aclarando que no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre sus compañeros de banda, pero que la música definitivamente no era su estilo. "Esa no es la música que yo escucharía", reiteró Malik.

“No creo que sea una declaración ofensiva. Eso no es lo que soy ... quiero hacer música que creo que es una mierda genial. No creo que sea mucho pedir". En estos días, Zayn Malik está haciendo las cosas en sus propios términos, y parece que a sus fanáticos les encanta.

