Zayn Malik revela quien es su One Direction favorito

Una de las bandas más populares de la década pasada fue One Direction, de la cual salieron los cantantes Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Pyne.

Y uno de los que más ha triunfado es Zyan, quien de hecho fue el primero en renunciar a la boy band británica, pese a que les iba muy bien y estaban en la cúspide de su carrera, pero decidió tomar su camino como solista.

Pese a que no le gusta hablar mucho del tema, pues ha querido dejar la banda como un bonito recuerdo, en esta ocasión el famoso, no solo habló del grupo, sino de uno de los integrantes en específico.

Y es que fue a través de una entrevista con Debatable Wednesday de SiriusXM el pasado 17 de marzo que el cantante de “pillowtalk”reveló que su integrante favorito de esta agrupación es Nial Horan, pues considera que hace “La mejor música”.

“Sí, él hace mejor música que yo. Soy fan de Niall".

Niall Horan es el 1D favorito de Zyan Malick

Zyan Malick no felicitó a Harry Styles

Hace unos días se llevó a cabo la ceremonia de los Grammy Awards, en donde el ex integrante de One Direction, Harry Styles ganó su primer premio a La Mejor Canción Vocal Pop, por Watermelon sugar.

Después de su premio se esperaba que sus ex compañeros al menos hicieran algún comentario sobre su premio, sin embargo, solo Liam Pyne fue el que realizó una publicación para su amigo.

Por supuesto que el cantante Zayn Malik no iba a realizar ninguna felicitación pública, sobre todo después de que se quejó de la premiación hace algunos días, en donde lamentó las irregularidades que hay en esta ceremonia.

“Incluso si me nominaron en esta etapa, ni siquiera iría a aceptar el premio porque no significa nada para mí. Toda la organización no representa nada, y no creo que muestre el mejor talento"

