Zayn Malik regresa a Instagram tras IGNORAR el aniversario de One Direction/Foto: Ciudad Magazine

El cantante de Dusk Till Dawn, Zayn Malik no ha estado activo en la plataforma de redes sociales desde el 2 de junio, donde promovió el movimiento Black Lives Matter, e ignoró el décimo aniversario de One Direction la semana pasada.

Pero los fanáticos del artista de 27 años, estuvieron encantados cuando apareció de nuevo en la aplicación Instagram con una selfie muy cercana. La rara carga mostró al futuro padre, que espera su primer hijo con su novia Gigi Hadid, mirando atentamente algo fuera de cámara.

A pesar de no tener subtítulos, o contexto alguno, ya ha acumulado más de un millón de me gusta en solo minutos. Y los fanáticos estaban claramente encantados de tener a Zayn de regreso.

"WOW BIENVENIDO DE NUEVO", gritó un seguidor, mientras uno escribía: "Te extrañamos rey". “¡Literalmente te extrañé tanto! Espero que estés bien ', comentó otro. Un usuario de Instagram simplemente agregó: "Espero que estés increíble y te amo sm".

La publicación de Zayn llega días después de que sus antiguos compañeros de banda de One Direction, y fanáticos de todo el mundo, celebraran el aniversario del día en que se formaron en X Factor.

¿Zayn Malik olvidó el aniversario de 1D?

Los cantantes de What Makes You Beautiful fueron incluidos en un grupo el 23 de julio de 2010, después de audicionar inicialmente como cantantes solistas, y nunca han mirado atrás.

Sin embargo, mientras Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan rindieron homenaje público a su increíble éxito, Zayn, quien fue el primero en abandonar el grupo, se mantuvo notablemente callado.

La estrella de Pillowtalk ha estado ocupada en los últimos meses, ya que se convertirá en padre por primera vez. El novio de la supermodelo Gigi confirmó su embarazo a principios de este año, luego de intensas especulaciones.

Y recientemente Hadid reveló su panza en Instagram, mientras hablaba sobre por qué había guardado silencio sobre su el avance de embarazo.

Pregnant Gigi Hadid shows off her belly bump on Instagram Live:



“There’s my belly y’all” pic.twitter.com/zV6QqdRqw1 — Pop Crave (@PopCrave) July 15, 2020

“Todo va bien y los amo chicos. Aprecio esos comentarios positivos'', dijo en un chat en vivo con los fanáticos. “Mucha gente está confundida por la razón por la que no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada en una pandemia.”

“Obviamente mi embarazo no es lo más importante que ocurre en el mundo. Esa es la razón por la que he sentido que no es algo que necesito compartir, aparte de con mi familia y amigos”, declaró la modelo.

“Obviamente, muchas personas han perdido vidas debido al coronavirus, eso fue al comienzo de la cuarentena y todavía está sucediendo. Y luego pasamos a la reaparición del movimiento BLM y pensé que nuestra presencia en las redes sociales debería usarse para eso", aclaró Gigi.

La hermana de Bella Hadid también se burló de que veríamos más fotos de embarazo “en el futuro'.”

"He estado tomando muchas fotos de mi vientre y enviándolas a mis amigos y familiares, y ha sido muy lindo y emocionante", continuó.

El noviazgo de Zayn y Gigi se hizo nuevamente oficial después de que la pareja posteara una romántica foto juntos en marzo de este año. Recordemos que el ex 1D y la modelo habían terminado en inicios del 2019, pero ahora están juntos y esperando a su primer bebé/Foto: Quien

La novia de Zayn aseguró: ”He estado tratando de documentarlo bien porque la gente dice que no te lo pierdas. Compartiré eso en el futuro, simplemente no tengo prisa por hacerlo. En este momento solo quiero experimentarlo y escribo mucho en mi diario… Simplemente no quiero preocuparme por despertarme todos los días durante mi embarazo y preocuparme por lucir linda y publicar algo".

Aunque los Directioners (Fandom) deseaban que en su aniversario número 10 el grupo sorprendiera con la noticia de que regresarían a la música, la mayoría sabe que Malik no tendría intenciones de estar de nuevo con la banda. Entonces, ¿Crees que podría entrar otro artista para reemplazarlo si el grupo vuelve a los escenarios?