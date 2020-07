Zayn Malik pudo haber estado en la Semana de la Moda de Gigi Hadid

Los fanáticos de Zayn Malik, han visto a un hombre en la esquina de la Semana de la Moda de Miu Miu, que fue parte de la campaña de Gigi Hadid y ahora están completamente convencidos de que es la ex estrella de One Direction.

¿Zayn Malik apareció en el evento?

Zayn Malik no es ajeno a ser discreto en estos días y los fanáticos están aprovechando cualquier oportunidad que puedan para verlo. Ahora parece que los admiradores con ojos muy atentos de la estrella de 27 años de edad, lo han captado de encubierto, pero algunos aún tiene sus dudas.

La marca de moda italiana compartió una historia de Instagram mostrando el trabajo de la supermodelo Gigi Hadid embarazada y fue en este momento cuando los seguidores del cantante de “Flames”, casi aseguraron haberlo visto acurrucado en la esquina de la habitación, mientras estaba sentado en el suelo.

En Twitter, un fan compartió una captura de pantalla de la historia, junto con un mensaje que dice lo siguiente: “¿Zayn ??? Zayn baby eres tu ??”. Una publicación que ya suma más de 10 mil me gusta, junto con 900 retweets y varios comentarios donde se discute sobre si es o no es el famoso.

Las reacciones de los fans en Twitter

Los fanáticos se apresuraron a comentar sobre las oscuras fotos, especulando sobre la estrella de “Pillowtalk” y debemos decir que ¡se estaba llevando a cabo un serio trabajo de investigación! Ya que una persona tuiteó lo siguiente: “Algunas personas dicen que no es él porque no hay tatuajes en los nudillos”.

“No él tiene los tobillos más delgados y esa no es su ceja”

“¿Por qué se esconde, en un armario REAL? ¿Debería preocuparme?”

Los comentarios siguieron aumentando, a pesar de que algunos fanáticos pensaron que era un poco difícil de alcanzar y que no era Zayn Malik en absoluto. Pero otros simplemente parecían entusiasmados con un nuevo contenido sobre el futuro padre y esposo de Gigi Hadid.

Otro admirador dijo: “Sí, tiene que ser él, se parece a él, por favor”. En cuanto a si es o no realmente él, no estamos seguros. Sin embargo, dado que las imágenes eran parte de la campaña de Gigi, no lo descartamos en absoluto, pues no sería la primera vez que la ex estrella de One Direction hace una aparición sutil.