Zayn Malik insulta a los Premios Grammy por este motivo

Zayn Malik tiene algunas palabras de elección para los Premios Grammy 2021. Este 9 de marzo, el cantante de "Pillowtalk" se dirigió a Twitter y escribió:

"Que se j*dan los Grammy y todos los asociados", afirmó el cantante.

Además agregó: "A menos que les des la mano y envíes regalos, no hay consideraciones de nominación. El año que viene les enviaré una canasta de dulces".

Zayn y otros famosos han declarado en contra de la famosa entrega de premios/Foto: Twitter

Como se puede adivinar, el ex miembro de One Direction no fue nominado a un Grammy este año. De hecho, nunca ha recibido una nominación de la prestigiosa ceremonia de premios de música desde que fue solo en 2015, a pesar de lanzar música constantemente casi todos los años.

Zayn Malik recibe el apoyo de sus fans

Los fanáticos del artista tomaron nota y mostraron su apoyo a Zayn Malik en las redes sociales.

"'Pillowtalk' fue el debut más grande y más reproducido en 2016, Mind Of Mine fue uno de los récords más importantes en 2016", escribió un usuario de Twitter.

"'I Don't Wanna Live Forever' fue la canción más reproducida en 2017, 'Dusk Till Dawn' fue #1 en las listas durante semanas en 2018. Sin embargo, CERO nominaciones para Zayn. Sistema amañado", dijo otro fan.

Otro agregó: "no hay crítica para Taylor Swift, pero el hecho de que los Grammy nominaron a 'I Don't Wanna Live Forever' como mejor canción escrita y excluyen a zayn sin ninguna razón gritan racismo, incluso aunque él escribió la mayor parte de la canción".

Zayn no es el único artista que se pronuncia en contra de las nominaciones al Grammy este año.

Cuando se lanzaron las nominaciones en noviembre de 2020, The Weeknd fue uno de los primeros artistas en compartir que se sentía rechazado por The Recording Academy.

The Weeknd al igual que Malik, arremetió en contra de los miembros que eligen a los nominados a los Premios Grammy/Foto: The Mirror

El cantante de "Can't Feel My Face", que lanzó su cuarto álbum de estudio de gran éxito After Hours en marzo pasado, se dirigió a Twitter para escribir:

"Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans ya la industria transparencia...", expresó.

Poco después de su tuit, el presidente interino y director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Mason Jr., emitió un comunicado:

"Entendemos que The Weeknd está decepcionado por no haber sido nominado", escribió Harvey.

Además aseguró: "Me sorprendió y puedo empatizar con lo que está sintiendo. Su música este año fue excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de la admiración de todos".

¿Estás de acuerdo con lo que dijo Zayn Malik contra los Grammys? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.