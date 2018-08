Zayn Malik estrena Too Much

El ex integrante de One Direction Zayn Malik, estrenó su nuevo sencillo Too Much, la nueva canción tiene una colaboración de Timbaland y es el cuarto éxito de Malik en lo que va del 2018, algo muy emocionante para los fans del cantante británico.

'Too Much' el nuevo tema de Zayn Malik.

Después de dos años desde que la estrella de 25 años estrenara su disco como solista Mind of Mine, aún continua deleitando a sus seguidores, con sus proyectos musicales en las plataformas digitales.

Cabe mencionar que cada uno de sus sencillos han obtenido un gran éxito y no es para menos ya que Zayn sabe como enganchar a su público pues lo da todo en cada canción, por lo que esperamos que pronto decida lanzar su próximo disco.

Una publicación compartida por Zayn Malik (@zayn) el 26 de Jul de 2018 a las 10:44 PDT

Mientras eso sucede, te recordamos todos sus éxitos que nos hicieron bailar y cantar.

Pillowtalk fue su primer disco como solista, y luego estrenó un maravilloso videoclip junto a su novia Gigi Hadid, posteriormente nos cautivó con Like I Would y Wrong, en colaboración con Kehlani.

Después el artista unió su talento con Taylor Swift para grabar I Don't Wanna Live Forever como parte del soundtrack de la película Fifty Shades Darker. Dicha colaboración causó tanto furor que sus fans anhelan otra colaboración juntos.

Así mismo Malik se alió con un par de artistas más para estrenar temas frescos como Still Got Time con Party Next Door y Dust Till Dawn con Sia.

En 2018, tuvo su primer sencillo del año que fue Let Me, seguido por Entertainer; luego lanzó Sour Diesel y finalmente su nuevo tema, Too Much con el artista Timbaland.

Too Much ft @timbaland Aug 2 ������ Una publicación compartida por Zayn Malik (@zayn) el 30 de Jul de 2018 a las 5:35 PDT

Definitivamente todos sus sencillos son tan buenos y esperamos que su reciente tema Too Much no sea el último del año.

Échale un vistazo y compartenos en redes sociales que te pareció su nuevo tema 'Too Much'.