Zayn Malik está de regreso en la música con la canción “Vibez”/Foto: Main Main

Desde que dieron la bienvenida a una niña en septiembre, Zayn Malik y Gigi Hadid han vuelto al trabajo a toda velocidad.

Ayer, Malik insinuó el lanzamiento de un nuevo proyecto, y ahora vemos que finalmente ha estrenado la canción "Vibez", previo a su nuevo álbum que llegará el próximo 15 de enero.

En Twitter, Malik publicó un fragmento de música nueva con un video de un teatro que apareció en sus historias de Instagram en diciembre.

Después de un rato, los fanáticos descubrieron una canción imposible de reproducir titulada "Vibez" en su Spotify, así como una página en Genius que revela la letra y el arte de la canción.

Los fanáticos también encontraron a Malik en la portada de la lista de reproducción "New Music Friday Singapore" de Spotify, una imagen que se comparte con entusiasmo en las redes sociales antes del lanzamiento oficial de la canción.

Spotify dió una pista sobre el nuevo lanzamiento de Zayn, por lo que sus fans rápidamente fueron a escuchar la nueva canción del cantante/Foto: L'Officiel USA

"Vibez" sigue a "Better", lanzado poco después del nacimiento de su hija en septiembre, como el segundo sencillo confirmado de "Nobody Is Listening". Este álbum será su proyecto más grande desde su segundo álbum Icarus Falls en 2018.

Así es la nueva canción de Zayn Malik

El nuevo papá soltó su nueva canción al filo de la medianoche. Dedicada a su pareja Gigi Hadid, “Vibez” es una porción de R&B de ensueño con una vibra realmente sexy.

En él, canta: "No me hagas esperar/ He estado esperando toda la noche para acercarme/ Y ya sabes que lo tengo para ti/ Conoces las vibraciones, conoces las vibraciones, póntelo".

"Vibez" está coescrito por Zayn Malik con Mike "Scribz" Riley, Rogét Chahayed y Nija Charles, y es el segundo lanzamiento del próximo álbum, después de "Better" de 2020.

Nobody Is Listening, que saldrá el 15 de enero, es el tercer álbum de Malik. El debut de Zayn en 2016, Mind of Mine, se ubicó en el Billboard 200 y en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido.

¿Te gustó la nueva canción de Zayn Malik?, ¿Estás emocionad@ por el nuevo álbum del cantante? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

