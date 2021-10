Zayn Malik es sentenciado por un juez tras violentar a la madre de Gigi Hadid

Zayn Malik, ex integrante de One Direction, recibió la sentencia de un juez tras el altercado violento del que fue autor el pasado 29 de octubre contra la madre de Gigi Hadid, quien asegura que su yerno la agredió físicamente. Pese a los cargos en su contra, el cantante no contestó a estos pero deberá cumplir con los castigos que impuso la autoridad.

Yolanda Hadid acusó a Malik de haberla empujado contra una cómoda y también la insultó, según dijo la madre de la modelo; ella le pedía que se alejara de su hija pues al parecer la había estado acosando, aunque esta parte no está muy clara.

Debido a todo esto, el cantante le pidió a su pareja que lo defendiera de las acusaciones de su madre pero esta no respondió, lo que hace creer que el episodio violento sí pasó.

Malik se defendió de las acusaciones pero al no aportar pruebas, un juez decidió condenarlo y juzgarlo por cuatro cargos.

¿Qué sentencia recibió Zayn Malik?

El cantante fue sentenciado por un juez

De acuerdo con información confirmada a La Verdad Noticias, un juez sentenció a Malik por cuatro cargos de los cuales el cantante niega toda culpabilidad pero sí cumplirá los castigos que consisten en los siguiente:

90 días de libertad condicional por cada uno de los cargos

Asistir a cursos de manejo de la ira y ser evaluado

Llevar otros programas de violencia doméstica

Así mismo se determinó que el cantante no podrá acercarse a Yolanda Hadid ni al guardia de seguridad que habría presenciado todo. Su libertad condicional podrá ser cancelada en seis meses si cumple con lo establecido.

Tras esto, Malik y Gigi Hadid se separan y afirman que todo fue por culpa de la madre de la modelo, aunque la versión podría cambiar por la sentencia del juez.

¿Cómo se conocieron Gigi y Zayn?

Gigi ya era una modelo internacional cuando lo conoció

A finales de 2015 la pareja se conoció; ella apenas comenzaba a destacar como una de las modelos más importantes del momento y él había dejado la gira de One Direction para abandonar la banda y empezar su carrera como solista.

Cuando se confirmó su relación, los fans enloquecieron pues se especuló mucho sobre su noviazgo y cuando se habló del embarazo de Gigi, internet explotó por la noticia.

Luego de seis años de relación, Zayn Malik y Gigi Hadid se separan tras supuesto ataque de él a su suegra, motivo por el cual fue sentenciado por un juez.

