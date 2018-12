Zayn Malik compartió adelantos de su segundo disco “Icarus Falls”(VIDEO)

Por medio de Apple Music, el cantante Zayn Malik reveló nuevos detalles de lo que será su segundo material discográfico como solista, que tendrá por nombre “Icarus Falls” y que está programado para estrenarse ya cercano 14 de diciembre de 2019.

Se dio a conocer que el nuevo álbum constará de los siguientes singles “Let Me”, “Entertainer” y “No candle no light”; además constará de 27 canciones que aunque puede parecer exagerado, muchos de los fans del cantante estarán más que agradecidos.

El cantante británico también reveló que gravó un nuevo cover de la canción de Bollywood, que ha llamado mucho la atención y tuvo muchos comentarios positivos en Instagram, después de que Malik subiera un video con una parte de la interpretación.

Cabe recordar que “Mind of Mine” fue su primer álbum como solista, que fue recibido exitosamente por los fans del cantante que es uno de los ex integrantes del grupo One Direction, colocándose como uno de los más populares después de la desintegración de la famosa banda.