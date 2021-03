Zayn Malik afirma que los premios Grammy están manipulados

Los premios Grammy 2021 se llevarán a cabo el 14 de marzo. Si bien la entrega de premios de música es famosa por su prestigio, también ha sido acusada de ser deshonrosa y racista en lo que respecta a nominaciones y premios.

El 9 de marzo, el cantautor Zayn Malik compartió su disgusto por los premios Grammy en una serie de tweets y afirmó que la entrega de premios está amañada. Malik saltó a la fama como miembro de la banda de chicos One Direction. Dejó la banda en 2015 y comenzó una carrera en solitario.

Malik lanzó su tercer álbum Nobody Is Listening el 15 de enero. Si bien Nobody Is Listening no fue elegible para los Premios Grammy 2021, la pista de colaboración con Taylor Swift en 2016, "I Don't Wanna Live Forever", fue nominada en 2018 a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

Zayn Malik estalló contra los premios Grammy

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el 9 de marzo, Zayn Malik criticó a la Academia de la Grabación y a los Premios Grammy en Twitter. El cantante aludió a la idea de que la entrega de premios está amañada: “Que se jodan los Grammy y todos los asociados”.

“A menos que se dé la mano y envíe regalos, no hay consideraciones de nominación. El año que viene les enviaré una canasta de dulces”, tuiteó. En otro tweet, Malik aclaró que su desaprobación de los premios Grammy no estaba relacionada con la elegibilidad de Nobody Is Listening.

“Mi tuit no fue personal ni sobre elegibilidad, sino sobre la necesidad de inclusión y la falta de transparencia del proceso de nominación y el espacio que crea y permite que el favoritismo, el racismo y la política de redes influyan en el proceso de votación”, tuiteó Malik.

Zayn Malik no es el único que ha criticado los premios Grammy

La Academia de la Grabación anunció las nominaciones para los Premios Grammy 2021 el 24 de noviembre de 2020. Después de que su álbum Manic fuera rechazado, Halsey escribió sobre cómo funcionan las nominaciones a los Premios Grammy en una historia de Instagram.

Al igual que Malik, Halsey alegó que ser nominado a menudo requiere acuerdos entre bastidores: “Los Grammy son un proceso difícil de alcanzar. A menudo puede tratarse de actuaciones privadas tras bambalinas, conocer a las personas adecuadas”.

“También están las campañas sin rumbo fijo, los apretones de manos adecuados y los 'sobornos', que pueden ser lo suficientemente ambiguos como para pasar por 'no sobornos'”, escribió Halsey.

De las nominaciones al Grammy de 2021, el desaire más impactante fue el álbum After Hours de The Weeknd. El álbum debutó en el número uno en el Billboard Hot 100 y su sencillo "Blinding Lights" demostró tener longevidad con transmisiones y posicionamiento en listas de éxitos.

Después de ser desairado, The Weeknd tuiteó: “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria la transparencia”. ¿Crees que los Grammy están manipulados? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios.

