Zayn Malik ¿Terminó con Perrie Edwards por mensaje de texto?

Aunque todos conocemos la especial relación de Zayn Malik con Gigi Haddid, antes de este romance que ya le ha dado hasta una hija, el ex One Direction tuvo un especial amorío con Perrie Edwards, la cantante perteneciente al grupo Little Mix.

Los dos iniciaron su relación en 2011, sin embargo, no todo fue tan especial como parecía, pues recientemente una confesión realizada en el libro escrito por las integrantes de la banda británica femenina egresada de The X Factor dio a conocer detalles sobre tal pasaje.

Todo indicaría a que el ex One Direction Zayn Malik actuó con cobardía y terminó la relación por mensaje de texto, una práctica común teniendo en cuenta que Joe Jonas hizo lo mismo con Taylor Swift.

Por lo que, en La Verdad Noticias te platicamos un poco más sobre la supuesta ruptura por teléfono que tuvieron los cantantes británicos, quienes ahora ya han pasado página, y cada uno disfruta de su vida personal por separado.

Las revelaciones de Perrie Edwards sobre Zayn Malik

La cantante ahora está embarazada

Fue a través del mencionado libro donde la también cantante confesó que Malik había terminado un compromiso de 2 años por un mensaje de texto, lo cual fue muy bajo, y la hizo tener emociones encontradas.

Esto porque en lo profesional la intérprete estaba triunfando, sin embargo, su vida personal se desmoronaba después de más de 2 años de relación, y de un compromiso que parecía ser con el amor de su vida.

La cantante reveló que su principal apoyo fueron las chicas del grupo, quienes también son sus mejores amigas, y que cuando pasó todo lo relacionado con Zayn le dieron mucho apoyo a la cantante británica Perrie Edwards.

Sin embargo, no deja de describirlo como uno de los peores momentos de su vida, pues pasó de estar en lo más alto de la cima de su relación, a tener que trabajar en superar el abandono, y más aún, uno que se dio por mensaje de texto.

Zayn negó haber terminado con ella por mensaje

Zayn Malik negó que su ruptura fuera así

Fue en 2015, un tiempo después de haber concluido su relación, y antes de iniciar un romance con la modelo Gigi Hadid, que el ex One Direction reveló no haber terminado con ella por mensaje de texto, pues el cariño que le tiene es basto como para hacer semejante cosa.

Sin embargo, aunque solo ellos saben que fue lo que en verdad pasó, los fans le dieron el beneficio de la duda a las declaraciones de Perrie Edwards.

Lo cierto es que ambos cantantes se encuentran en un gran momento este 2021, pues Zayn está estrenándose como papá, y Perrie Edwards recientemente anunció su embarazo hace algunas semanas. Por lo que después de tanto sufrimiento, todo tuvo un final como debe ser.

¿Crees que Zayn Malik terminó con Perrie Edwards por mensaje de texto?, dinos tu opinión en los comentarios.

