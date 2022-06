Zawe Ashton embarazada ¿cuándo se casará con Tom Hiddleston?

A través de medios de Estados Unidos dieron a conocer fotos de Zawe Ashton embarazada, pues han comentado que en la premier de la película Mr. Malcom’s List, la actriz se dejó ver con su pancita de embarazo, por lo que los usuarios quedaron sorprendidos con la noticia.

Ante el revuelo de aquellas fotos, el medio Page Six confirmó que la famosa de 37 años de edad está en la dulce espera de su primer bebé. Cabe mencionar que varios medios internacionales reportaron la noticia del embarazo de la famosa, prometida de Tom Hiddleston.

En las noticias de la farándula te hemos compartido sobre la vida amorosa del actor quien dio vida a Loki, personaje de Marvel, pues desde que se dio a conocer su romance, la feliz pareja ha sido captada en varios eventos, pero la reciente participación de la actriz, evidenció su embarazo.

¿Cómo anunció Zawe Ashton que está embarazada?

La actriz lució su pancita de embarazo

La actriz no ha compartido alguna fotografía en Instagram para dar a conocer algunos detalles de su embarazo. Por su parte, el actor tampoco ha compartido alguna publicación en su perfil social, aunque los fans desean saber la fecha de su boda, pero aún no han confirmado la fecha.

Por otro lado, las fotos de la actriz embarazada han emocionado a los fans, pues Ashton luce muy hermosa en esta etapa de su vida. La actriz llegó a la premier Mr. Malcom’s List luciendo un hermoso vestido que tenía detalles de cristales que combinó con un maquillaje discreto.

¿Quién es Zawe Ashton?

La actriz ha participado en varios proyectos

La prometida del actor es una dramaturga británica que es conocida por su personaje de Imani en “Gone Too Far!” y por Bianca en “St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold”, además es directora inglesa, de igual forma la actriz Zawe Ashton tuvo la oportunidad de protagonizar una cinta de terror de Netflix.

