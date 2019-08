'Zague' vuelve a mandar su IMPRESIONANTI PACK (FOTO).

Hace poco más de un año el ex futbolista del América y de la Selección Mexicana, Luis Roberto Alves ‘Zague’, fue ‘víctima’ de los hackers, al filtrarse un video en donde exponía sus partes íntimas y que le mandaba mensaje supuestamente a una mujer que no era su ahora ex esposa Paola Rojas, sino una ex compañera de ESPN; esto cuando estaba en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y ahora empieza a circular una imagen del analista de Tv Azteca enseñando su impresionanti pack en una fotografía.

Zague' vuelve a mandar su IMPRESIONANTI PACK (FOTO).

Hace algunas horas comenzó a circular en redes sociales nuevamente una fotografía en donde ahora el ex futbolista mexicano Luis Roberto Alves ‘Zague’ aparece completamente desnudo y fotografiándose frente al espejo, caso contrario a como ocurrió en el video que terminó con su matrimonio con la conductora Paola Rojas hace poco más de un año durante el Mundial de Rusia 2018.

Zague' vuelve a mandar su IMPRESIONANTI PACK (FOTO).

Una vez más filtran impresionanti pack de 'Zague' en redes sociales

En la imagen que comienza a circular esta tarde en redes sociales se puede apreciar que ‘Zague’ aparece en un guardaropa y frente al espejo se tomó la foto completamente desnudo y que acompañó con un emoji en sus partes nobles.

De momento no se sabe si la imagen es reciente o forma parte de lo que ocurrió hace más de un año cuando se encontraba cubriendo con Tv Azteca el Mundial de Rusia 2018. Se espera que el analista de futbol Luis Roberto Alves ‘Zague’ se manifieste pronto al respecto como lo hizo cuando se filtró en redes sociales el video donde mandaba un mensaje a una mujer.

Zague' vuelve a mandar su IMPRESIONANTI PACK (FOTO).

Te Puede Interesar: Paola Rojas no supera la “BERENJENA” de Zague ¡Impresionanti! (VIDEO)

En aquella ocasión el video supuestamente dijo el comentarista de Tv Azteca, que se filtró porque le habían robado el celular de su camerino; ahora queda esperar que se manifieste Luis Roberto Alves ‘Zague’.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos