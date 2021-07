Probablemente Warner Bros, ya no quiere nada con Zack Snyder, pero el director de cine ha encontrado una nueva esperanza para su carrera en Netflix, compañía para la que dirigió “El ejército de los muertos”, película de acción y zombies que fue un éxito de audiencia para la plataforma de streaming más popular del momento.

El director de la Liga de la Justicia, Zack Snyder, está haciendo una nueva película de aventuras de ciencia ficción para Netflix llamada “Rebel Moon”, según revela una historia exclusiva de The Hollywood Reporter.

Según Zack Snyder, esta idea nació originalmente como un lanzamiento de Star Wars, pero no pasó a nada más serio después de que Disney adquiriera Lucasfilm en 2012. Pero parece que la inspiración original sigue siendo una parte importante del proyecto.

¿De dónde nace la nueva película de Zack Snyder?

Zack Snyder se une a Netflix para una nueva película inspirada en Star Wars.

Zack Snyder le dijo a THR que “Rebel Moon” proviene de su amor por Star Wars, así como del director japonés Akira Kurosawa, cuyas películas sirvieron como inspiración clave para George Lucas cuando estaba creando el universo de Star Wars por primera vez .

Rebel Moon será coescrito por Snyder, su coguionista de Army of the Dead , Shay Hatten ( John Wick 3: Parabellum ), y el coguionista de 300 , Kurt Johnstad ( Atomic Blonde ). Zack Snyder también dirigirá la película para Netflix.

¿Cuándo será el lanzamiento de “Rebel Moon”?

Zack Snyder dice que espera que Rebel Moon también tenga potencial de franquicia e IP en el servicio de transmisión, al igual que Army of the Dead. Rebel Moon está programado para comenzar la producción a principios del próximo año, pero aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial.

La épica película de fantasía espacial será la segunda gran colaboración cinematográfica entre Netflix y Snyder en los últimos años, después de Army of the Dead de este año y sus múltiples spin-offs planificadas. Mientras tanto, Snyder también está desarrollando un programa animado para la plataforma de transmisión, basado en la mitología nórdica.

