Zack Snyder se burla del corte de la Liga de la Justicia: "Podría ser más largo"

Zack Snyder se burla del corte de la Liga de la Justicia

Zack Snyder se burló de que su corte de la Liga de la Justicia podría ser más largo de lo que él esperaba. En una entrevista con Beyond the Trailer, Snyder bromeó que actualmente sospecha que "The Snyder Cut" de Justice League dura más de 214 minutos.

Como recordó Snyder: "He bromeado sobre el tiempo de ejecución en ... 214 minutos ... Ahora en su estado actual, terminará siendo más largo que eso. Tan emocionante de llevar todo este material nuevo a los fanáticos. pueden ver todas estas nuevas secuencias locas e increíbles, y creo que será muy emocionante para todos ".

@ScottMendelson The assembly cut was nearly 5 hours long. https://t.co/U4dRDO6E2v — Zack Snyder (@ZackSnyder) December 5, 2019

Zack Snyder se burla del corte de la Liga de la Justicia

El tiempo de ejecución de la Liga de la Justicia ha sido un tema casi tan mítico como todo lo relacionado con la realización de la película. Durante la producción en la Liga de la Justicia, hubo una gran controversia cuando se sospechó que el corte teatral de la Liga de la Justicia de Joss Whedon había eliminado cantidades significativas de la historia planeada de Snyder.

Durante toda esa especulación, se rumoreaba que Snyder había presentado un corte de Justice League a los ejecutivos de WB que duraba tres horas y media, posiblemente un corte de montaje de Justice League, que es la cantidad total de imágenes en un película que finalmente se reduce a tiempos de ejecución teatrales. Sin embargo, el propio Zack Snyder habló para aclarar que, de hecho, ¡su corte de la Liga de la Justicia en realidad fue de cinco horas!

Liga de la Justicia

Si el corte de la Asamblea de la Liga de la Justicia de Zack Snyder es de cinco horas, entonces no es muy sorprendente escuchar que la versión que llegará a HBO Max en 2021 dura más de 214 minutos (o 3 horas y 34 minutos).

Curiosamente, el rumor de películas de DC resultó ser correcto en este caso, a pesar de que Snyder aún no había hecho el corte de 3 horas y 34 minutos de Justice League cuando circulaban esos rumores.

Esto nos lleva de vuelta a una de las grandes preguntas que surgieron cuando HBO Max anunció la Liga de la Justicia de Zack Snyder: ¿sería mejor como una película o transmitida como una miniserie?

Tal vez te interese.- Justice League: Snyder Cut revelará más sobre la muerte de Dick Grayson “Robin”

La plataforma de transmisión podría usarse para Justice League en el zeitgeist durante semanas, mientras los fanáticos miran y discuten cada segmento. Si Snyder quiere presentar su visión completa de la Liga de la Justicia sin limitaciones de tiempo, ahora puede hacerlo.