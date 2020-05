Zack Snyder revela detalles de “Army of the Dead” su nueva película para Netflix

Zack Snyder se ha mantenido ocupado, con el Snyder Cut de Justice League a punto de llegar a HBO Max, pero también está terminando un proyecto menos conocido llamado Army of the Dead, una película de zombies que se produce para Netflix.

Army of the Dead ha estado en postproducción durante los últimos siete meses y, en lo que respecta a las últimas actualizaciones, la única pista que ha ofrecido el director de “Batman v Superman: Dawn of Justice”, ha sido "próximamente".

Por lo que sabemos hasta ahora de Army of the Dead, la película fue conceptualizada originalmente como una secuela de Dawn of the Dead de 2004, pero ahora parece ser un proyecto independiente, aunque todavía podría establecerse dentro del mismo universo.

Inicialmente, Netflix, el gigante de streaming, puso en espera la producción mientras que Zack Snyder tomó las riendas del DCEU, y luego permaneció en pausa mientras tomaba un año sabático para pasar tiempo con su familia.

Pero Zack Snyder está claramente emocionado por estar de regreso en la silla del director y expresó su entusiasmo por la película en una entrevista reciente con THR, diciendo: "Pensé que este era un buen limpiador del paladar para realmente cavar con ambas manos y hacer algo divertido, épico, loco y loco de la mejor manera posible".

Lo que sabemos de Army of the Dead

El guión de Army of the Dead fue escrito por Zack Snyder y el co-guionista de John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, Shay Hatten, pero los detalles de la trama son vagos, pero sabemos que Army of the Dead cae dentro del género de acción y terror junto con elementos de una película de atracos mezclados.

"Army of the Dead" será la nueva producción del género zombie lanzada por Netflix

Netflix también ha proporcionado un resumen básico de la historia, que nos dice que se centrará en un grupo de mercenarios que intentan llevar a cabo un atraco en la ciudad de Las Vegas, ahora infestada de zombis.

El elenco de Army of the Dead incluye a Dave Bautista, uno de los actores más importantes en la hoja de casting, junto con un conjunto que también cuenta con Garret Dillahunt, Theo Rossi y más.

Por supuesto, nunca ha habido una escasez de contenido lleno de zombis para consumir, pero los giros únicos en el concepto han sido pocos y distantes. Tal vez Army of the Dead de Zack Snyder podría romper el molde de alguna manera y darnos una película de acción divertida similar a Extraction de Netflix.