Zack Snyder revela cuándo debutará el trailer de la Liga de la Justicia

Los fans de DC no tendrán que esperar mucho por un avance de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Durante su panel del sábado por la tarde, el cineasta reveló que estará presente en DC Fandome el próximo mes para presentar el primer tráiler de su película.

Aunque aún no se ha revelado un calendario exacto, DC Fandome tiene lugar el 22 de agosto, por lo que es probable que inagure con el esperado tráiler de la Liga de la Justica.

"Les diré muchachos, en DC Fandome habrá más imágenes para que puedan esperar algo más grande, si lo desean", dijo Zack Snyder, "No tienen que ver los mismos tres clips una y otra vez. Ese clip [el clip de Superman del traje negro] es más para los fanáticos... es la realización de una idea. Diría que es un avance".

DC Fandome incluirá presentaciones de prácticamente todas las propiedades animadas y live action bajo todo el paraguas de DC, desde películas hasta televisión y streaminh, incluidas producciones que aún no se han lanzado como The Batman y The Suicide Squad de James Gunn.

Aparentemente, el evento incluso anunciará dos nuevas películas que el estudio ha estado desarrollando detrás de escena y que se retrasaron por la pandemia de COVID-19.

"No hay un fanático como un fanático de DC", dijo Ann Sarnoff, presidente y CEO de Warner Bros., en un comunicado cuando se anunció por primera vez FanDome.

"Durante más de 85 años, el mundo ha recurrido a los héroes e historias inspiradoras de DC para animarnos y entretenernos, y este evento digital masivo e inmersivo brindará a todos nuevas formas de personalizar su viaje a través del Universo DC sin filas, sin boletos y sin límites. Con DC FanDome, podemos darles a los fanáticos de todo el mundo una forma emocionante e incomparable de conectarse con todos sus personajes favoritos de DC, así como el increíble talento que los hace realidad en la página y la pantalla".

DC Fandome también incluirá a Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC's Legends of Tomorrow, DC's Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM !, the Snyder Cut , The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO , Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders y, este otoño en los cines de todo el mundo, Wonder Woman 1984.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder se lanzará en HBO Max el próximo año.