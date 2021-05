Zack Snyder responde a rumores del SnyderVerse ¿Podría ocurrir?

Zack Snyder, dice que una Warner Bros. "agresivamente anti-Snyder" no está interesada en continuar con su versión del universo de DC Films a pesar de la campaña de "fans masivos" para "Restaurar el SnyderVerse".

Los fanáticos del asediado cineasta detrás de Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice declararon a la Liga de la Justicia de Zack Snyder como canon de DCEU.

Esto después de que los ejecutivos del estudio supuestamente se refirieron al corte del director de cuatro horas como un "callejón sin salida para contar historias", prefiriendo en lugar de reconocer el corte teatral completado por Joss Whedon y estrenado en los cines en 2017.

Snyder Cut fue estrenado por HBO Max este 2021

Esto quiere decir que la versión de Whedon, cuyas controversias con DC te hemos compartido en La Verdad Noticias, será considerada como la versión que forma parte de la continuidad de su DC Extended Universe en curso.

SnyderVerse no será restaurado por Warner Bros.

Fans piden a Warner Bros., continuar con el SnyderVerse

Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios pareció poner en duda las futuras películas de DC dirigidas por Snyder cuando dijo a Variety que el lanzamiento del Snyder Cut en HBO Max es "la finalización de la trilogía [de Snyder]".

Esto a pesar de que el plan original del director de La Liga de la Justicia era el lanzamiento de cinco películas (conocido como el SnyderVerse) dirigidas por él, que incluía Justice League 2 y Justice League 3.

"Warner Bros. ha sido agresivamente anti-Snyder por así decirlo. ¿Qué puedo decir? Claramente, no están interesados en mi opinión", dijo Snyder a Jake's Takes cuando fue entrevistado para su nueva película de zombies de Netflix, Army of the Dead.

"Pero también diría que ciertamente no estaban interesados - habría dicho originalmente - en mi versión de la Liga de la Justicia. Ciertamente tomaron decisiones al respecto".

Los planes de Snyder, documentados en parte en la exhibición Dreamscapes of Zack Snyder's Justice League exhibida en el complejo AT&T Discovery District en Dallas, habrían culminado en un final similar al Señor de los Anillos uniendo a todo el Universo DC contra las fuerzas de Darkseid (Ray Porter).

"Amo a los personajes y amo los mundos, y creo que es un lugar increíble para hacer una película. Es una propiedad intelectual gloriosa. Así que ahí está", dijo Snyder.

"No sé qué se podría hacer a medida que avanzas, aparte de que creo que el movimiento de los fanáticos es muy fuerte, y la comunidad de fanáticos, [su] intención es tan pura, y realmente le tengo un gran respeto".

"Espero que prevalezca la cabeza fría [en el estudio] y verán que hay un fanático masivo que quiere más de eso. Pero, ¿quién sabe qué harán?"

En marzo, Snyder dijo en Pop Culture Weekly que hay "claramente muy pocas posibilidades" de que "alguna vez haga otra película con la DCU", pero agregó que cualquier posible secuela usaría "muchos de los mismos elementos pero probablemente para una historia diferente".

"Puedo esperar [que continúe]", le dijo Zack Snyder en su entrevista pasada sobre el futuro del llamado SnyderVerse de DC. "No es realmente mi [decisión], no depende de mí".

Protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello y Jared Leto, La Liga de la Justicia del SnyderVerde de Zack Snyder ahora se transmite por HBO Max.

