Zack Snyder responde a críticas al cine de superhéroes de Martin Scorsese

Zack Snyder siente que las críticas de Martin Scorsese al cine de superhéroes son válidas, incluso si espera que el legendario cineasta no se esté refiriendo a sus propias películas del género como Man of Steel y Justice League.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante una entrevista ahora infame en octubre de 2019, Scorsese admitió que no era fanático de la mayoría de las películas de superhéroes modernas, afirmando que "no son cine" y comparándolas con los parques temáticos.

Cuando The Guardian le preguntó a Snyder por su respuesta, él respondió: "Oh, es justo. Martin Scorsese es un genio. Si eres realmente bueno en algo, comentar sobre ese mundo está completamente dentro de tus derechos. Y eso no disminuye mi respeto para él".

"Estoy seguro de que no estaba hablando de mis películas [risas]. Puede que sí, pero me gusta pensar que no lo estaba. Se refería a las otras".

Scorsese desata polémica por comentarios sobre Marvel

Más tarde, Martin Scorsese aclaró sus comentarios escribiendo un artículo de opinión en el que reconocía que "muchas películas de franquicia están hechas por personas de considerable talento y maestría".

También agregó que el hecho de que no le interesen "es una cuestión de gusto y temperamento personal". Continuó explicando su problema con propiedades como Marvel Cinematic Universe, señalando "Muchos de los elementos que definen el cine tal como lo conozco están en las imágenes de Marvel...".

"Lo que no está ahí es revelación, misterio o peligro emocional genuino. Nada está en riesgo. . Las imágenes están hechas para satisfacer un conjunto específico de demandas, y están diseñadas como variaciones sobre un número finito de temas".

¿Qué piensa Zack Snyder de otras películas de superhérores?

Snyder lanza su "Snyder Cut" de Justice League en 2021

Por su parte, el directo de DC ha expresado previamente su admiración por la realización de películas de Marvel Studios, describiendo las películas de MCU como "acción popular- [comedias] con corazón".

Al mismo tiempo, ha argumentado que su propio enfoque del género es mucho más deconstructivo, comenzando con su adaptación cinematográfica de 2009 de Watchmen y continuando con su trabajo en DC Extended Universe con Man of Steel de 2013, Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016 y Liga de la Justicia de 2017 .

En cuanto al futuro, Snyder ha admitido que no tiene un "deseo ardiente" de hacer otra película de superhéroes. En cambio, planea diversificarse en diferentes géneros, comenzando con un drama de guerra original titulado Horse Latitudes.

Zack Snyder también sorprendió al decir que quiere hacer películas religiosas y pornográficas, si no una película que combine esas dos ideas y potencialmente continuando con un proyecto misterioso que describe como una reelaboración "fiel" de la mitología del Rey Arturo.

