¡Zack Snyder quiere dirigir una película de Dragon Ball Z!

¡Zack Snyder ha revelado que está dispuesto a dirigir una película de Dragon Ball Z u otra basada en un anime diferente! La revelación sin dura ha sorprendido a sus fans, y te traemos los detalles por completo en La Verdad Noticias.

Snyder no es ajeno al mundo de la adaptación, ya que el destacado cineasta ha compartido su opinión sobre diferentes propiedades de los cómics en el pasado, y parece que no le importaría asumir una historia del mundo del anime.

El reciente Army of the Dead de Zack Snyder iniciará esta tendencia, ya que no solo fue una película nueva para Netflix, sino que también tendrá una serie de anime ambientada antes de los eventos de la película de zombies.

¿Zack Snyder dirigirá película de Dragon Ball Z?

Akira Toriyama confirma nueva película de DBZ para 2022 ¿Con Snyder?

Con eso en mente, se le preguntó a Zack Snyder si estaría dispuesto a dirigir una película de anime (específicamente Dragon Ball Z) en una entrevista con Tyrone Magnus en YouTube.

El director de Justice League reveló que "lo consideraría" si el nuevo proyecto "vino bien". Por lo tanto, no está completamente fuera del ámbito de las posibilidades, como explicó Snyder.

"Lo consideraría. Quiero decir, si saliera bien. Pero definitivamente, haría un remake de anime o un live action. Eso sería divertido porque me encanta la animación, y veo un montón de anime con mi hijo que es demasiado pequeño para verlo, pero lo vemos de todos modos".

Por su respuesta, no está del todo en contra de la idea de dirigir una película de anime en lugar de hacer algo puramente live action. Teniendo en cuenta las reacciones de los fanáticos del anime a las adaptaciones, este podría ser el mejor movimiento.

Zack Snyder podría considerar un remake de "Dragon Ball: Evolution"

Zack Snyder influirá en un nuevo proyecto de anime en breve, ya que Army of the Dead: Lost Vegas es una serie de precuelas oficial que llegará a Netflix en un futuro próximo.

Aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento para la nueva serie de anime original, pero el elenco se ha establecido con Joe Manganiello como Rose, Christian Slater como Torrance, Harry Lennix como Boorman, Ross Butler como Chen y Anya Chalotra como Lucilia.

También serán parte de la serie, Vanessa Hudgens como Willow, Jena Malone como Zeta, Yetide Badaki como la reina Meeru, Christina Wren como Nicole, Monica Barbaro como Meagan y Nolan North como Clemenson.

Netflix describe Army of the Dead: Lost Vegas como: "Army of the Dead: Lost Vegas narra la historia del origen de Scott (Dave Bautista) y su equipo de rescate durante la caída inicial de Las Vegas mientras se enfrentan a la misteriosa fuente del brote de zombis".

Pero, ¿qué piensa usted? ¿Zack Snyder podría encajar bien en una película de Dragon Ball Z?, ¿Cuál serie de anime sería ideal para formar parte del SnyderVerse? Dinos en los comentarios.

