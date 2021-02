Zack Snyder lanza tráiler de su película para Netflix “Ejército de los muertos”

El streaming ha tomado una posición muy importante en el mundo del cine, pues muchos directores y productores han decidido apostar por este tipo de plataformas, y Netflix incluso ha ganado Oscars.

Quien ahora está apostando por una nueva película para la mencionada plataforma es el director, productor y guionista estadounidense, Zack Snyde, quien, reveló el primer teaser oficial de su nuevo proyecto zombi que ha venido preparando desde hace varios años, Army of the Dead (en español, El Ejército de los Muertos).

La cinta no pudo ser desarrollada con anterioridad bajo la producción de Universal Studios, ni de Warner Bros, sin embargo, Netflix adoptó el proyecto y ahora anuncia la fecha de lanzamiento para el 21 de mayo de 2021, transmitida exclusivamente en su plataforma.

Reveló que el presupuesto de la película alcanzó los 90 millones de dólares y que el reparto está encabezado por Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer y Tig Notaro, quien entró de último al proyecto para sustituir a Chris D’Elia debido a las acusaciones que recibió por acoso sexual.

¿De que trata la película de Zack Snyder?

Esta nueva historia de zombis gira alrededor de un grupo de mercenarios que decide adentrarse en Las Vegas para concretar el mayor robo de la historia en la ciudad de los casinos, al mismo tiempo que sucede un estallido zombi que ha arrasado la ciudad.

Por otro lado, ya está confirmado que la película no será el único contenido que tendremos de Army of the Dead, debido a que Netflix ya cuenta con la aprobación del director para comenzar la precuela y una serie de animación.

Junto con el lanzamiento del teaser, la producción de Netflix también reveló el primer póster de la película.

El director de esta cinta, mejor conocido por su trabajo dentro del universo de DC, tuvo su debut en la industria cinematográfica al realizar una cinta del género terror y zombis: el remake de la película Dawn of the Dead (2004), la cual obtuvo buenas críticas pese a la reputación tenía la cinta original de George Romero (1978).

