Zack Snyder apoya la controversial escena de sexo entre Batman y Catwoman.

Sexo o no, esa es la cuestión. Cuando los productores de la serie animada para adultos Harley Quinn propusieron incluir una escena de sexo entre Batman y Catwoman en la próxima tercera temporada, DC Entertainment respondió que no, lo que ha provocado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, incluso del director Zack Snyder.

Esta semana, el director detrás de la versión definitiva de Justice League compartió con sus seguidores una imagen que sin duda escandalizará a los internautas más puritanos. Consiste en una ilustración de Batman practicando sexo oral sobre Catwoman, situación que pertenece al «canon» del justiciero enmascarado, según Snyder al frente de la publicación.

Esta discusión en redes sociales, centrada en si un héroe como Batman participaría en el cunnilingus, se desencadenó cuando los co-creadores de Harley Quinn —Justin Halpern y Patrick Schumacker— revelaron que pretendían mostrar abiertamente esa situación en uno de los próximos episodios de la serie. Sin embargo, tal idea no habría sido del agrado de los ejecutivos de DC Comics argumentando que "los héroes no hacen eso".

Polémica por escena de sexo oral entre Batman y Catwoman

Tuvimos un momento en el que Batman le da sexo oral a Catwoman, reveló Halpern. Y DC dijo: 'No puedes hacer eso. No puedes hacer eso en absoluto. '[Los ejecutivos] Dijeron, 'los héroes no hacen eso. Entonces dijimos: '¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?'. Dijeron: 'No, es que vendemos juguetes de héroes. Es difícil vender un juguete si Batman le está dando sexo oral a alguien'.

No es sorprendente que la postura conservadora de DC Comics se vuelva controvertida, vale la pena enfatizar que Harley Quinn es una serie para adultos, especialmente cuando solo les preocupa cómo se vería afectada la venta de mercancía oficial.

Y no es que las adaptaciones previamente animadas de Batman hayan eludido los encuentros sexuales. Solo recuerda Batman: The Killing Joke, donde no hay duda de que el justiciero y Barbara Gordon tienen sexo en el techo de un edificio; un momento que ni siquiera aparece en la novela gráfica original.

Zack Snyder y Val Kilmer, a favor de las escenas de sexo

En los últimos días, al igual que el director Zack Snyder, quien quiere dirigir una película de Dragon Ball; el actor Val Kilmer también salió en Twitter con respecto a la cuestión de si Batman le realizaría sexo oral a Catwoman, aunque ciertamente lo hizo de forma ambigua.

El protagonista de Batman Forever compartió un GIF de esta misma película donde vemos al hombre enmascarado en compañía del Dr. Chase Meridian (Nicole Kidman), quien comenta: Podríamos intentarlo. Traeré el vino…».

En la cabecera de la publicación, Kilmer escribió: ¿Lo haría o no lo haría? Y si tenemos en cuenta que la citada escena consiste en un jugueteo sexual entre los dos personajes, es válido deducir que esta es la forma en que el actor eligió sumarse a la discusión del momento sobre las escenas de sexo entre Batman y Catwoman censuradas por DC Comics.

